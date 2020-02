OM: Bielsa ou Deschamps ? Di Meco a tranché !

Entraineur de l’OM lors de la saison 2014-2015, Marcelo Bielsa a marqué de son empreinte son passage à Marseille. Pour Eric Di Meco, Didier Deschamps a plus fait pour le club que l’entraineur argentin…

Notre journaliste Mourad Aerts a sorti son livre sur la relation entre Bielsa et les supporters marseillais. Champion d’Europe avec l’OM en 1993, Eric Di Meco est perplexe concernant les résultats sportifs de l’actuel entraineur de Leeds. Selon lui, Deschamps champion de France avec le club marseillais en 2010, est beaucoup plus légendaire…

Bielsa est entré dans l’histoire avec zéro trophée– Di Meco

« Avec Bielsa l’équipe jouait bien, et les joueurs ont fait des progrès. Les gens prenaient beaucoup de plaisir à aller au stade, avec des scénarios de fou. J’ai le souvenir d’un OM-Lorient, les marseillais perdent 5-2 à domicile, je me suis régalé en tant que commentateur mais en tant que supporter j’étais triste. C’était le début de la fin, je suis mitigé au sujet de Bielsa. Au stade il se passait des choses mais au final tu ne gagnes rien. Le fait qu’il soit entré dans l’histoire de l’OM avec zéro trophée et un départ de cette manière, c’est vraiment bizarre. Deschamps est champion de France, pourtant la majorité des supporters préfèrent Bielsa. » Eric Di Meco— Moscato Show RMC