OM : Bielsa réclame trois millions d’euros au club !

Marcelo Bielsa, toujours en conflit avec l’OM, réclame près de 3 millions d’euros au club ! Il dénonce une stratégie déloyale de la direction de l’époque qui avait rompu au dernier moment une des clauses de son contrat.





Devant le tribunal des prud’hommes de Marseille, les avocats de Marcelo Bielsa expliquent que l’ancien entraîneur du club réclame 3 millions d’euros au club. Le tribunal devra rendre sa décision le 27 Janvier prochain.

« Une faute » et une « stratégie déloyale » de l’OM

Les avocats de l’entraineur Argentin, Mes Benjamin Cabagno et Arnaud Ibanez, dénoncent une « faute » et une « stratégie déloyale » du club dans la gestion de son contrat de travail. Plus particulièrement le non-respect d’un accord avec Vincent Labrune sur l’augmentation de 25% du salaire de l’Argentin entre la première et la deuxième saison au club.

A lire aussi : « Il n’y a aucun rapport avec le fantasme de la vente OM »

Alors représenté par le directeur général Phillipe Perez et l’actionnaire majoritaire Margarita Louis-Dreyfus, le club aurait écarté cette clause au dernier moment. Ce changement de dernière minute causera alors la surprenante démission d’El Loco après la première journée de Ligue 1.

La défense de Marcelo Bielsa accuse l’OM d’avoir « un peu magouillé le système » et réclame en dédommagement les salaires majorés de 25% que l’entraîneur aurait dût recevoir, soit 2.775.000 plus 20.000 de préjudice moral et un préjudice d’image et de notoriété de 180.00€, sans compter le règlement d’un contentieux fiscal.

De son côté, l’OM a demandé aux prud’hommes de débouter son ancien entraîneur de toutes ses demandes. La procédure étant engagée seulement en 2019, elle est considérée comme largement prescrite par Me Cristel Schwing, avocate de l’Olympique de Marseille.

A lire aussi : Vente OM : McCourt en a marre et dénonce des fake news !