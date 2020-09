OM : Bientôt 6 700 spectateurs autorisés à pénétrer dans le Vélodrome ?

L’ancien député LREM, Sacha Houlié, a déposé un amendement au Parlement pour que le nombre de spectateurs dans les stades de Ligue 1 soit revu à la hausse. Explications.

La crise du coronavirus a contraint le gouvernement à interdire les rassemblements dans les stades de football. À l’heure actuelle, seulement 5 000 spectateurs sont autorisés à pénétrer dans les enceintes des clubs professionnels. Et pour les villes durement impactées par le Covid-19, le nombre est réduit à 1 000. Cela concerne par exemple Marseille. L’OM a disputé ses deux premiers matchs de championnat face aux Verts (0-2) et aux Dogues (1-1) avec seulement 1 000 supporters dans le stade. Et ce samedi contre Metz, la configuration sera identique. Une situation drastique mais qui vise à protéger les habitants les plus touchés par cette pandémie.

Un amendement pourrait changer la donne

Cependant, Sacha Houlié, ancien député LREM (il a démissionné ce lundi), a déposé un amendement au Parlement pour que la donne s’améliore. Le but étant de moduler la présence des spectateurs dans les stades en fonction de deux critères : la capacité de l’enceinte ainsi que la situation sanitaire du département.

Comme le relaie Le Parisien, des débuts de pistes sont nées : « une jauge à 10 % des places pour les stades situés en zone rouge, une jauge à 25 % des places pour les stades situés en zone orange et une jauge à 50 % des places pour les stades situés en zone verte. » En ce qui concerne l’OM, en cas de validation de l’amendement, le nombre de spectateurs au Vélodrome passerait ainsi de 1 000 à 6 700 (67 000 places au stade). Le texte sera étudié ce mercredi et le 1er octobre prochain par le Parlement.