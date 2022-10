OM : Boli lance un appel à Jul (qui pourrait faire polémique)

Interrogé par Konbini, Basile Boli a évoqué un joueur qu’il aimerait recruter, le numéro 10, mais aussi l’hymne d’entrée des joueurs au Stade Vélodrome. Après une grosse boulette, l’ancien défenseur propose une autre option à Jump.

Basile Boli aimerait que JUL compose un morceaux pour remplacer Jump…

Jump, c’est bien, chair de poule tout ça, mais il faut que l’on ait un truc à la marseillaise — Boli

« Je ne peux pas passer au dessus de Jump, mais peut être un morceau de Phil Collins. Comme au PSG ? Au chaud de con ! Marseille bébé. Ça serait super que JUL ou Alonso pensent à nous faire quelque chose qui nous ressemble un peu quoi ! Parce que à un moment donné, Jump, c’est bien, chair de poule tout ça, mais il faut que l’on ait un truc à la marseillaise. JUL c’est un surdoué, il peut le faire ! » Basile Boli – source : Konbini (5/10/2022)

(ce mec est une légende de l’OM) pic.twitter.com/71KMMmqv7v — mptj (@MarioOlympien) October 9, 2022

Depuis 1986, l’Olympique de Marseille pénètre dans son stade avec la musique « Jump » du groupe de rock américain, Van Halen. Depuis ce hit est devenu indissociable de l’image du Vélodrome et de l’OM. Néanmoins, ce morceau ne convient pas à tout le monde. Basile Boli, comme Akhenaton avant lui, aimerait changer pour en faire un rap marseillais

Dans un entretien accordé à Brut, Boli avait évoqué son fameux but du 26 mai 93 qui occupe souvent ses pensées et ses discussions :

« J’y pense parce que c’est le but qui m’a amené dans l’histoire. Et en même temps c’est le but qui a fait qu’un club français a gagné une fois la coupe d’Europe. J’y pense pas tout les jours mais bon, on me le fait savoir tout les jours! Ce qui me fait chaud au cœur c’est, trente ans après, de voir des gamins de sept/huit ans me raconter mon histoire. Ils n’étaient pas encore en projet, mais ils me racontent mon histoire. C’est beau quoi! » Basile Boli – source : Brut – 22/09/2022

« J’étais pas aimé ici ! »

S’en suit une question a propos de son arrivée à l’OM racontée dans son livre où il avait écrit que les premiers mots entendus après son arrivée étaient » Boli, tu pue, va te laver le cul » :

« Ouai, mais parce que j’étais l’ennemi juré de l’OM ! Parce que quand j’étais à Auxerre, c’est vrai que je mettais pas mal de coups aux attaquants, surtout en l’occurrence Jean-Pierre Papin. Et j’étais pas aimé ici. Mais il m’avait averti Tapie ! Il m’avait dit » Tu n’est pas aimé à Marseille, mais si tu les as vraiment, tu va leur montrer sur le terrain » et c’est ce que j’ai fait! Ce que j’ai vécu, c’est le feeling, déjà entre copains et l’envie de partager plein de choses autour du sport, surtout la musique qui nous reliait et l’ambition d’aller gagner des trophées ! » Basile Boli – source : Brut – 22/09/2022