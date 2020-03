OM : Bonne nouvelle concernant le Coronavirus et le Fair Play Financier ?

L’OM est dans le viseur du Fair Play Financier. Cependant l’instance de l’UEFA dispose d’un cadre concernant les événements comme le Coronavirus et l’obligation de huis clos qui entraine des gros manques à gagner…

En effet, suite aux décisions du gouvernement d’imposer un huis clos jusqu’au 15 Avril pour les compétitions sportives, les clubs de football vont devoir faire avec de gros manques à gagner. RMC explique que le FPF a prévu ce genre de cas. « Dans son annexe XI, les articles E et F prévoient que « des événements extraordinaires ou des circonstances qui échappent au contrôle du club » et « l’impact financier quantifiable sur le club d’événements économiques de nature extraordinaire qui sont temporaires et dépassent les fluctuations habituelles de l’environnement économique » sont pris en compte « dans le cadre des exigences liées à la surveillance » de l’ICFC. »

A lire : FAIR PLAY FINANCIER : L’OM RISQUE TRÈS GROS !

Le FPF prendra en comptes les pertes liées au Coronavirus

Du coup les pertes que devraient engendrer cet épisode ne seront pas intégrés dans l’examen comptable de la saison. Les clubs comme l’OM vont donc pouvoir chiffrer le manque à gagner lié à ces huis clos. Par conséquent, le Coronavirus ne devrait pas accentuer le déficit de l’OM aux yeux du Fair Play Financier…