OM : Bonne nouvelle pour Harit !

Cinq mois après sa blessure au genou face à Monaco, Amine Harit a retouché le ballon à l’entraînement. L’international marocain se rapproche d’un retour, de quoi faire sourire les supporters pendant cette période compliquée.

Période compliquée pour l’OM qui a laissé sa deuxième place au RC Lens alors que le sprint final est lancé. Peu de motif de satisfaction donc, avec des problèmes défensifs et personne qui ne fait la différence devant. Il y a tout de même une bonne nouvelle, Amine Harit a retouché le ballon ce lundi à l’entraînement, après une entorse aux ligaments croisés du genou gauche en novembre dernier face à Monaco.

Opéré dans la foulée, il avait repris la course début mars. Nouveau cap important pour l’international marocain qui poursuit sa rééducation étape par étape. Sur son compte Instagram, il a publié une courte vidéo de lui ballon au pied. Petite satisfaction pour les supporters olympiens, qui peuvent espérer le revoir bientôt sur le terrain.

Amine Harit 🇲🇦 commence à toucher le ballon 🙏🔵⚪️ #TeamOM pic.twitter.com/KwIJCScUC8 — Infos OM (@InfosOM_) April 10, 2023

Harit est là tous les jours

Pour palier son absence, le club a fait venir Azzedine Ounahi, qui s’est, lui aussi, blessé lors de la dernière trêve internationale et qui ne devrait pas rejouer avant la saison prochaine. Harit non plus ne devrait pas revenir sur le terrain pour cette fin de saison, Igor Tudor a d’ailleurs dit qu’il ne souhaitait pas précipiter son retour. « Je le vois, il est là tous les jours. Il va bien, c’est vraiment un bosseur, quelqu’un de formidable humainement. Il nous a manqués tant par ses qualités footballistiques qu’humaines. L’important, c’est qu’il revienne au moment le plus juste, qu’il soit entièrement guéri et qu’il n’y ait pas de risque de rechute surtout« , avait-il assuré.

Un peu d’espoir pour les supporters, à qui Harit manque beaucoup et qui ne sont pas satisfait des résultats et du jeu de leur équipe ces derniers temps.

