OM : Bonne nouvelle pour Kamara !

À deux jours de la reprise du championnat de France face à Montpellier, Jorge Sampaoli devrait pouvoir compter sur Boubacar Kamara. À en croire les informations de La Provence, le milieu de terrain olympien était bel et bien présent à l’entraînement du jour. De quoi rassurer les supporters olympiens. Ces derniers temps, il avait manqué les derniers matches de l’OM. En effet, il devait respecter un isolement de 10 jours. Il devrait donc faire partie du déplacement à Montpellier.

Toutefois, Jorge Sampaoli ne devrait pas pouvoir compter sur Duje Ćaleta-Car pour la première journée du championnat. À en croire le quotidien régional, le défenseur central croate était absent de l’entraînement du jour. Reste à savoir s’il s’agit d’une blessure où s’il est en instance de départ. Parmi les autres absents à l’entraînement, Pau López qui poursuit sa rééducation à l’épaule après sa blessure la saison dernière, et Arkadiusz Milik qui suivrait un programme à part. Sauf surprise, tous les autres joueurs devraient être opérationnels pour le déplacement à Montpellier ce dimanche.

KAMARA IL A ÉTÉ TITULAIRE ET C’ÉTAIT TON MEILLEUR JOUEUR – MOURAD AERTS

Dans notre dernier épisode de Débat Foot Marseille diffusé en direct ce lundi, Mourad Aerts a tenté d’expliquer la polémique autour de Boubacar Kamara.

« Boubacar Kamara se fait un peu défoncer en ce moment. C’est à dire qu’on dit qu’il est ingrat, qu’il vaut rien sans le club, qu’on a pas besoin de lui. Et puis arrêter de dire qu’il a été bon, moyen ou plus donc en fait il y a ce petit truc qui commence à grandir parce qu’on est dans une hype des nouveaux recrutements. On est très hypé par les nouveaux joueurs donc on se dit « En fait Kamara on s’en fou ». Et puis en plus de ça on ne se rend pas compte et on ne valorise pas assez que faire deux saisons comme Kamara l’a fait, à un poste qui n’est pas le sien de formation dans un contexte très compliqué à l’Olympique de Marseille, à 20 ans, très peu de joueurs l’ont fait. Mais nous par contre on va s’enflammer sur d’autres joueurs. Moi j’apprécie beaucoup Romain Perraud. Mais je ne suis pas sûr qu’il aurait réussi à l’OM. De toute manière il a signé en Angleterre. J’étais pour le fait qu’il vienne. Mais par contre quand quelqu’un est à l’OM, il faut comprendre comme c’est difficile d’être titulaire à l’OM. Kamara, il a été titulaire et c’était ton meilleur joueur. Oui l’équipe était nulle, mais c’était ton meilleur joueur. » Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (01/08/2021)