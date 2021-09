OM : Bonne nouvelle pour Milik !

Éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, Arkadiusz Milik s’apprêterait à effectuer son retour avec l’effectif olympien dans les prochains jours. Son retour serait espéré pour la semaine du 21 septembre.

Il est attendu avec impatience. Le retour d’Arkadiusz Milik devrait intervenir rapidement. Depuis plusieurs semaines, les supporters olympiens ne cessent de réclamer l’attaquant polonais dans cet effectif qui fonctionne bien. Ils sont convaincus que le nouveau numéro 9 olympien sera dans de parfaites dispositions pour être décisif cette saison.

Il y a quelques mois, il avait été éloigné des terrains à la suite d’une blessure au genou face à Metz à l’issue de la saison. À tel point qu’il avait été contraint de renoncer à sa participation à l’Euro 2020 avec la Pologne. Une compétition à laquelle il voulait réellement participer. En revanche, Arkadiusz Milik se montre très déterminé pour retrouver les terrains le plus rapidement possible. En effet, il n’a jamais songé à quitter l’Olympique de Marseille cet été et travail sans relâche pour fouler la pelouse du Vélodrome à nouveau.

Depuis son absence, Jorge Sampaoli utilise régulièrement Dimitri Payet en tant que faux numéro 9. Ces dernières semaines, l’OM s’est également séparé de Dario Benedetto du côté d’Elche. De ce fait, Cheikh Bamba Dieng est officiellement le seul attaquant de formation aux côtés du Polonais dans l’effectif.

La date du retour de Milik fixée ?

Dernièrement, Arkadiusz Milik partageait dans sa story Instagram des images de lui à l’entraînement. Ses efforts se sont intensifiés puisqu’on peut l’observer toucher à nouveau le ballon et réaliser des courses plus ou moins rapides. Des efforts physiques qui prouvent que le retour du polonais sous la tunique phocéenne se rapproche un peu plus.

À en croire les informations révélées par L’Equipe, le timing de la reprise du Polonais avait volontairement été jugé pessimiste pour éviter toute forme de pression. Si le retour d’Arkadiusz Milik était espéré face à Monaco ce samedi, l’OM veut rester prudent et éviter toute blessure musculaire. Sa présence dans le groupe semble donc compromise. Le quotidien sportif révèle que son retour serait espéré lors de la semaine du 21 septembre. Une semaine où le club phocéen attend deux échéances face à Angers et face à Lens. Espérons donc que cette fois soit la bonne…