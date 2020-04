OM : Bonne nouvelle pour Sakai !

Hiroki Sakai s’est fait opéré de la cheville il y a plus de trois semaines. Ce dernier va bien et devrait bientôt commencer à trottiner, il sera donc apte pour une hypothétique reprise de la Ligue 1…

Plus en difficulté cette saison, l’international japonais souffrait de la cheville gauche. Hiroki Sakai et l’OM ont donc décidé de profiter de ce repos forcé pour régler ce problème via une opération chirurgical le mardi 17 mars dernier. Le joueur s’est fait opérer à la clinique Juge, à Marseille. Les nouvelles sont bonnes et ce dernier a attaqué la rééducation…

Selon la Provence, « le latéral droit de l’OM va bien. Lundi, il a eu rendez-vous avec le chirurgien qui l’a opéré, le docteur Christophe Cermolacce. La cheville du Japonais cicatrise parfaitement. » L’international japonais serait en phase de rééducation, à base de vélo et d’assouplissement, il devrait bientôt pouvoir commencer à trottiner. Sakai devrait être disponible pour la fin de saison, si elle se joue. Ce dernier est fans les temps d’une interruption de 2 mois. On devrait enfin retrouver le Sakai de 2019, libéré de ses douleurs et gènes à la cheville…