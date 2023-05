OM : Bonne nouvelle pour Tudor pour le match face à Lille !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lille ce samedi soir à l’occasion de la 36e journée de Ligue 1. Igor Tudor va certainement pouvoir compter sur un retour important pour cette rencontre.

Les marseillais se déplacent dans le nord de la France pour affronter le LOSC samedi soir. A trois journée de la fin du championnat, l’OM compte deux points de retard sur Lens et va donc devoir impérativement s’imposer à Lille pour espérer reprendre la seconde place du classement de Ligue 1.

Gigot de retour contre Lille ?

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille pourra peut être compter sur un retour important dans son groupe pour cette rencontre capitale. En effet, le défenseur central marseillais Samuel Gigot a repris l’entraînement collectif.

Sorti sur blessure (cheville) lors du match contre Lens, l’avignonnais avait raté le match contre Angers le week-end dernier au stade vélodrome. Devenu un pion essentiel de l’équipe de Tudor, c’est donc une excellente nouvelle pour le technicien croate.

A noter que du côté Lillois, plusieurs joueurs importants seront absents : Lors de la défaits à Reims le samedi 6 mai dernier, les Lillois José Fonte et Alexsandro ont tout les deux reçu un carton jaune. Ils seront suspendus pour une accumulation d’avertissement. Cette sanction s’appliquera lors de la 36e journée lors du match entre Lille et OM. Paulo Fonseca, l’entraîneur lillois a déjà perdu Tiago Djalo sur blessure il y a quelques semaines et devra composer sans deux titulaires habituels. Le coach portugais va donc devoir remanier sa défense pour ce choc de la Ligue 1.

