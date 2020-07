OM : Bonne nouvelle, un gros chèque va tomber début août !

Bonne nouvelle pour les finances du club. Le premier versement du nouveau contrat des droits tv devrait arriver dès le début du mois d’août !

Bonne nouvelle pour l’OM ! Les premiers versements de Mediapro, nouveau diffuseur de la L1 via sa chaine téléfoot devraient arrivés rapidement. Le directeur général de la Ligue Didier Quillot a annoncé que le groupe sino-espagnol, va honorer en temps et en heure le 1er versement des droits TV a la ligue et aux clubs.

250 millions d’euros attendus

Comme l’a expliqué Didier Quillot à la ligue, les premiers versements devraient arrivé dans les caisses de l’OM et des autres clubs avant même la reprise de la saison :

« Le nouveau contrat est dû lorsque le Championnat commence. Jaume Roures (le patron du groupe) a confirmé hier ce que Mediapro nous avait écrit, à savoir que leur premier paiement interviendrait quinze jours avant le début du Championnat. Pour l’ensemble des diffuseurs, le paiement des factures est attendu début août. « Au total, 250 millions d’euros de droits nationaux et internationaux, début août. La première échéance de Mediapro représentera 145 millions d’euros. » Didier Quillot, directeur général de la ligue. Source : L’équipe, 29/07



Cette entrée d’argent frais est une bonne nouvelle pour l’OM. Alors que le club cherche a diversifier ses rentrées d’argent, les droits tv restent quand même l’une de leurs principales sources de revenu.