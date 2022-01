Le gros coup de gueule de Jimmy Briand avant Bordeaux – OM

L’Olympique de Marseille devrait affronter les Girondins de Bordeaux ce vendredi à l’occasion du match de reprise de la Ligue 1. Le club bordelais compte de nombreux cas de covid19 au sein de son effectif. L’attaquant Jimmy Briand a poussé un énorme coup de gueule après l’élimination des girondins hier en coupe de France.

Ce dimanche, le FC Girondins de Bordeaux a été éliminé de la Coupe de France lors des 16es de finale, sur la pelouse du Stade Brestois 29 (0-3). Une éliminé qui a beaucoup de mal a passer du côté des girondins et pour cause le club bordelais est touché de plein fouet par la covid19. En effet, au moment de disputer cette rencontre il comptait pas moins de 21 cas de Covid-19 dans ses rangs. Seulement 7 joueurs du groupe professionnel ont pu être alignés lors de ce match par l’entraîneur Vladimir Petkovic dont Jimmy Briand (36 ans). Ce dernier était furieux au terme de ce la défaite de son équipe et l’a fait savoir en poussant un gros coup de gueule :

On a pu voir que ce soir c’était une mascarade — Jimmy Briand

« La première chose que j’ai envie de dire, c’est qu’il faut féliciter ces jeunes parce que ce n’était pas simple pour eux. Je pense qu’ils ont répondu présent, on a fait avec nos armes, c’était eux, ils ont fait le boulot. On nous a, entre guillemets, obligé à jouer donc on a joué et on sort de cette compétition qui était importante pour nous. On a pu voir que ce soir c’était une mascarade », Jimmy Briand – Source conférence presse (02/01/2022)

🇫🇷 Très affaibli par les cas de Covid-19, Bordeaux s’est incliné face à Brest (3-0) en 16e de finale de Coupe de France, avec une équipe très jeune.https://t.co/wbu1RfVRpn — RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2022

L’entraîneur des Girondins s’est également exprimé sur ce sujet brûlant après cette rencontre dans un ton plus mesuré. « Ce qui est sûr, ce n’est pas moi qui vais devoir décider mais la situation sanitaire.Pour des joueurs qui sont restés 10 ou 15 jours sans entraînement, reprendre le mercredi ou le jeudi pour jouer le vendredi, ça peut être dangereux. Assurément c’est un moment difficile. On doit arriver à survivre et obtenir des résultats, » a ainsi déclaré ce dimanche Vladimir Petkovic. A noter que Bordeaux devrait déposer une demande de report du match contre l’OM dans les heures à venir.