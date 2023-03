OM : « Bosetti? Je ne crois pas qu’il soit content de venir au Vélodrome »

Ce mercredi 1er mars, l’Olympique de Marseille va recevoir Annecy pour les quarts de finale de Coupe de France. Football Club de Marseille a eu le plaisir d’interviewer Julien Babaud, journaliste sportif pour Le Dauphiné Libéré qui nous a parlé d’Alexy Bosetti !

« La pression, ça va galvaniser Bosetti? (Rire) Je savais que tu allais m’en parler ! Je n’en ai pas spécialement trop parlé avec lui. Il y a énormément de joueurs qui sont très, très contents de faire un match au Vélodrome. C’est une équipe où il y a peu de joueurs qui ont connu la Ligue 1, très peu qui ont connu la Ligue 2… Pour beaucoup, ne ce serait-ce que d’aller les gros stades de Ligue 2, ils sont déjà comme des fous. Ne serait-ce que d’aller à Metz, Saint-Etienne ou Bordeaux…Le Vélodrome, c’est encore pire. Mais lui, Bosetti, lui, je pense que recevoir une Ligue 2, il aurait préféré. Il veut aller le plus loin possible, c’est son rapport à la Coupe de France. Il disait que d’aller au Parc des Princes ou au Vélodrome ce n’est pas son truc, il veut aller le plus loin. Donc oui, ce sera chaud sur lui mais même en Ligue 2, il a l’habitude de se faire insulter un peu partout parce qu’il avait un contentieux avec Bordeaux, avec Metz. Là, ils vont à Sochaux. Je crois qu’il y a des histoires un peu. C’est lui qui prend. Lui, ça le fait un peu plus rigoler, il est dans son truc de chambrage et il accepte l’insulte on va dire. Il sait qui il provoque aussi, il sait ce qu’il récolte. C’est plus un jeu pour lui. En soit, je pense qu’il ne se dit pas : je vais aller au Vélodrome les chambrer. Son but c’est d’aller le plus loin possible avec Annecy et qu’il aurait préféré prendre une Ligue 2 pour aller en demi. Je crois pas qu’il soit content d’aller à Marseille, au-delà de sa rivalité. Par son personnage historique des ultras de Nice, il est connu des supporters marseillais mais je pense qu’il est content d’avoir contribué à faire remonter le club d’Annecy en Ligue 2, ce qui n’était pas arrivé depuis 30 ans. Là, c’est la première fois que le club va en quarts de finale de Coupe de France. Bosetti est quand même content de participer à ça. Il sait que ça restera, qu’on se dira tant d’années qu’il a fait partie de cette équipe. Il a ce côté de marquer l’histoire d’un club. » Julien Babaud– Source : Football Club de Marseille (23/02/23)

Bosetti, à côté de ça, ce n’est pas un petit con

« C’est vrai qu’il a un peu cette image de provocation mais là, pour le fréquenter depuis presque un an et demi, c’est sa deuxième saison ici, c’est quelqu’un qui à côté de ça n’est pas un petit con. C’est pas un gars caractériel ou quoi. Par exemple, au début où il est arrivé à Annecy, il a fait beaucoup de banc, même en National. Et honnêtement, je me suis dit une fois, deux fois, trois fois sur le banc au bout d’un moment, il va un péter son câble… Mais non. Il a assez de recul sur ce qu’il fait, sur ses prestations et il savait qu’à ce moment là, ceux qui jouaient, méritaient parce qu’ils étaient plus performants que lui. Il a attendu son heure sans faire de scandale ou mettre la pression en disant : Je m’appelle Alexy Bosetti, je joue ! Je pense qu’il y a un peu un différentiel entre l’image qu’il dégage et ce qu’il est mais bon il l’entretient aussi ! Il aime bien tenir ce rôle-là » Julien Babaud– Source : Football Club de Marseille (23/02/23)