OM : Boudjellal n’a toujours pas avalé cette grosse déception

En conférence de presse ce samedi, Mourad Boudjellal a fait une annonce sur son avenir au Hyères FC avant de revenir sur l’épisode du match face à l’OM en Coupe de France.

Ce samedi, Mourad Boudjellal a annoncé que la saison prochaine, il se mettrait en retrait de la président du club de football varois le Hyères FC. L’ancien dirigeant du rugby est notamment revenu sur la rencontre face à l’Olympique de Marseille qui devait avoir lieu dans le Var et qui a finalement été joué en terrain neutre… Le président du club n’a vraisemblablement pas encore digéré.

Dans une longue conférence de presse ce samedi, Mourad Boudjellal a annoncé qu’il se mettait en retrait du Hyères FC pic.twitter.com/NUIaVRaiYF — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) April 29, 2023

A LIRE AUSSI : OM : Rothen juge Guendouzi coupable !

On nous a expliqué que Toulon était une zone de non-droit, je ne savais pas

Dans des propos rapportés par RMC en conférence de presse, Mourad Boudjellal affirme avoir« attaqué l’Etat et la fédération auprès du tribunal administratif par rapport à ce match, qui a été une déception énorme. J’en ai même parlé avec le président de la République, on a textoté et y avait un haut fonctionnaire qui a fait passer sa carrière avant tout. Les hauts fonctionnaires dans ce pays ça coûte cher, malheureusement on doit faire avec et souvent ils ont des CDI. Moi ce qui m’étonne c’est que, vous avez un club de foot qui tous les mois paie ses charges et que face à ces charges vous vous dites que l’Etat n’a pas été capable d’assurer un match où j’aurais pu avoir l’économie nécessaire pour payer tout ça. Quand on est dans un port militaire, symbole de la force maritime française, et qu’ils ont peur de 50 fatigués dans une ville comme Toulon, je suis inquiet. Il faut arrêter de faire le tour du monde en disant qu’on est une grande puissance. Ce ne sont pas les voyous qui décident mais l’Etat. On nous a expliqué que Toulon était une zone de non-droit, je ne savais pas. L’Etat a abandonné Toulon aux voyous. Comme si des hordes de sauvages allaient débarquer avec des kalachnikovs. Il ne faudra pas s’étonner qu’en 2027 il y aura une femme élue mais que… vous connaissez la mauvaise nouvelle. Le match de Marseille, c’était un match fondateur pour le football dans le Var. C’était mettre en avant le football, le projet de Hyères. Je n’avais jamais ressenti une telle ferveur pour la billetterie et ce match. On nous a coupé l’herbe sous le pied