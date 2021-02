Le nouveau président du FC Hyères est revenu sur l’Olympique de Marseille et n’a pas hésité à profiter du moment pour tacler subtilement le président Jacques-Henri Eyraud…

L’ancien président du RC Toulon est devenu président du FC Hyères en National 2. Dans une interview pour BeIN Sports, Mourad Boudjellal est revenu sur son choix d’avoir pris Nicolas Anelka en tant que directeur sportif, son projet avec son nouveau club ainsi que l’Olympique de Marseille…

Ce sera dur pour le prochain président de faire pire que le précédent – mourad boudjellal

« C’est vrai que l’OM fait rêver, parce que c’était un challenge tellement difficile et risqué. Mais en même temps, vous savez que si vous réussissez à donner, vous allez recevoir un truc incroyable. Ce club est une mine d’or. Il n’y a qu’à se baisser pour ramasser celui qui ne le voit pas est un crétin. Celui qui prendra le club de l’Olympique de Marseille aura des putains de responsabilités. En étant comparé au précédent président s’il est moins bien, il faudra mettre la barre très haute pour être moins bien que celui-ci. Il faut qu’il comprenne la ville et ce qu’attendent les Marseillais. Qu’il cale l’économie de son club par rapport au potentiel. Après il faudra quelqu’un dans lequel la ville se reconnaisse bien sûr. Si je me plante à Hyères et que j’ai l’opportunité d’aller à Marseille bien sûr que j’y vais. Mais si je suis heureux à Hyères je n’irai pas. »

Mourad Boudjellal – Source : BeIN Sports (12/02/2021)