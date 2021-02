Vente OM : Mourad Boudjellal confirme des discussions !

Les rumeurs autour d’une vente de l’Olympique de Marseille sont de retour ! Alors que le club traverse une période assez délicate, plusieurs personnalités autour du football évoquent une possible vente de l’OM…

Dans Top of the Foot sur RMC, Mourad Boudjellal, nouveau président du club amateur de Hyères, relance les rumeurs autour d’une possible vente. L’ancien dirigeant du RC Toulon confirme des discussions du côté du Moyen-Orient et insiste que le projet Ajroudi n’est plus d’actualité…

L’OM est l’un des plus beau club en Europe en vente – mourad boudjellal

« Il y a plus de chance que l’Olympique de Marseille soit vendu à des gens des pays du Golfe parce qu’à ce niveau c’est plutôt là-bas qu’il y a l’argent. Je pense que pour monsieur Ajroudi c’est fini. Mais il y a des discussions, après est-ce qu’elles vont aboutir ? Je n’en sais rien, mais les discussions sont évidentes. Les discussions sont avec des Emiratis, des Saoudiens. L’OM est sûrement l’un des plus beaux clubs en Europe qui pourrait être vendu, en terme de potentiel, il n’y a pas beaucoup de clubs qui ont le potentiel de l’OM. Franck McCourt sait vendre, et là où Jacques-Henri Eyraud a raison c’est quand il dit que l’OM est en vie grâce à McCourt. C’est lui qui a couvert les dettes et la gestion d’Eyraud. » Mourad Boudjellal – Source : Top of the Foot (04/02/2021)