OM-Hyères FC : Le lieu de la rencontre a été fixé !

Depuis le tirage au sort de la rencontre entre l’OM et Hyères, le lieu de la rencontre avait fait l’objet de débats. Le président du Hyères FC83, Mourad Boudjellal, avait comme objectif de faire jouer la rencontre au Stade Mayol, à Toulon.

Après une visite d’un représentant de la FFF à Toulon, l’instance a refusé que le match se joue dans l’enceinte varoise pour des raisons de sécurité.

Selon les informations d’Alexandre Jacquin, le lieu de la rencontre a été choisi aujourd’hui : le match se déroulera à Martigues.

Avant hier, Mourad Boudjellal avait menacé de déclarer forfait si le match ne se jouait pas dans le Var ou au Stade vélodrome.

« On voulait organiser cette fête du football dans le Var ou au Vélodrome. Parce que cela serait une fête du football pour nos joueurs. Sinon, on déclarera forfait. Je ne peux pas comprendre que, aujourd’hui, on prive l’ensemble des Varois alors qu’ils se proposaient de faire une fête avec ce match, à cause d’une infime minorité. Une minorité qu’il est assez facile, à mon sens, de localiser et de neutraliser. C’est un peu le rôle de l’État quelque part. Ceux-là ne peuvent pas faire la loi et priver l’énorme majorité de fans et des supporters de football varois de voir l’OM. D’autant que l’OM, on l’a déjà reçu à Mayol, il y a moins de dix ans et cela s’était très bien passé. Le stade était plein. Je n’accepte pas que les pouvoirs publics baissent les bras face à des voyous. Ce n’est pas possible. » Mourad Boudjellal – Président du Hyères 83 FC – 24/11/2022

Alors que les dirigeants du Hyères FC devront bientôt choisir dans quel stade se déroulera la rencontre, Mourad Boudjellal a choisi d’attaquer l’état en justice pour « manquement à sa mission régalienne de sécurité ».

