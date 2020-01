OM: Quand Bouna Sarr chambre Caleta-Car sur ses fringues…

Ce vendredi, Bouna Sarr s’est exprimé en conférence de presse sur son coéquipier Caleta-Car. Il en a profité pour expliquer l’apport du croate mais aussi pour le chambrer…

Auteur d’un superbe but mercredi soir en Coupe de France, Bouna Sarr était ce vendredi midi en conférence de presse. L’ailier ou latéral droit s’est exprimé sur son coéquipier Caleta-Car, en indiquant les points où le Croate peut progresser…

Il doit faire des progrès sur sa tenue vestimentaire– Sarr

» Il va plus vers les autres et cela se ressent sur le terrain. Il a plus cette âme de leader même s’il doit encore faire des progrès en matière de Français et de tenue vestimentaire. » Bouna Sarr— RMC

« Il n’a jamais baissé les bras. Il a travaillé. Sa forme c’est une réussite personnelle de sa part. Il a eu la patience d’attendre une opportunité et il l’a prise. Duje était critiqué, comme Amavi. Aujorud’hui c’est Maxime Lopez. Quand il reviendra bien ce sera au tour de Benedetto. C’est comme s’il fallait toujours chercher à tirer sur un joueur de l’équipe. On cherche toujours quelqu’un à critiquer. » Villas-Boas— RMC

#Sarr : « Duje est à l’aise, il va plus vers les autres, il a plus ce leadership… » #ConfOM #liveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2020