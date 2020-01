OM : « Bouna Sarr, expert du centre au 3e poteau… »

L’OM a arraché sa qualification aux tirs au but face à Trélissac en 32e de finale de Coupe de France dimanche. Voici la note de Bouna Sarr…

André Villas-Boas avait décidé de se passer de Kamara et Amavi mais aussi de ne prendre aucun risque avec Mandanda et Sanson pour ce match face à Trélissac. Dans cette rencontre piège, l’OM a totalement raté son entame en encaissant un but gag dès les première secondes. Mené 1-0, les marseillais ont repris le contrôle du match et se sont offert plusieurs occasions avant d’égalisé par Payet. Les hommes d’AVB aurait dû prendre l’avantage avant la mi-temps, mais le portier périgourdin a été décisif. La seconde période a été bien plus terne tout comme les prolongations. Finalement, Pelé a été décisif dans la séance de tirs au but. Titulaire côté droit de la défense, Bouna Sarr a mis son équipe en difficulté dès le début du match avec sa passe mal assurée, il a ensuite manqué de précision…

La note Bouna Sarr

3/10

son appréciation