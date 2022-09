OM : « Bravo à Tudor, il a gagné sa première bataille mais… »

Dans l’After Foot, Walid Acherchour a reconnu le bon début de saison de l’OM et a tenu à féliciter Igor Tudor, l’entraîneur marseillais.

Invité à réagir dans l’After Foot sur le bon début de saison de l’Olympique de Marseille qui vient d’enchaîner une troisième victoire d’affilée en ligue 1 contre Clermont ce mercredi (1-0), Walid Acherchour a tenu à féliciter Igor Tudor, l’entraîneur marseillais. Il explique que le croate a eu du caractère depuis le début de la saison et que le mérite des bons résultats de l’OM lui revient en partie. Acherchour reste cependant prudent. Il estime que l’entraîneur Croate devra continuer dans cette voie lors des prochaines rencontres.

« Bravo à Igor Tudor. Il fallait avoir du cran pour mettre Dimitri Payet sur le banc de touche. On ne savait pas si ça allait bien se passer lors du premier match. Il est le grand gagnant de ce début de saison. Il faut le féliciter pour sa personnalité. L’apport d’Alexis Sanchez, par rapport à ce qu’a apporté Milik la saison dernière, est flagrant. L’apport des pistons est impressionnant; J’ai vu jouer Tavares à Arsenal l’année dernière. Il pouvait enchaîner le très mauvais mais aujourd’hui il est très bon. Si on regarde les quatre premières journées, il y a certains éléments qui vont aussi dans le sens de l’OM. Il ne faut pas s’enflammer. Tudor a gagné sa première bataille mais il faut attendre de voir la suite. » Walid Acherchour – Source : After Foot (01/09/2022)

J’ai vraiment l’impression que ce mercato-là correspond totalement à ce que voulait Sampaoli — Acherchour

Walid Acherchour avait également donné son avis dans l’After Foot sur le mercato marseillais. Le chroniqueur exprime son regret de ne pas avoir vu Jorge Sampaoli entraîner l’effectif actuel de l’Olympique de Marseille qu’il juge compatible avec le jeu demandé par l’Argentin.

« Je le comprenais à l’époque. C’est vrai que j’étais assez inquiet il y a un mois, un mois et demi. Mais avec un peu de recul, je suis un peu déçu. J’ai vraiment l’impression que ce mercato-là correspond totalement à ce que voulait Sampaoli. Il voulait des pistons, deux sont arrivés. Il voulait Sanchez, il est arrivé. Veretout est arrivé pour remplacer Kamara même si en terme de profil ce n’est pas le même joueur. Peut-être que les défenseurs centraux ne sont pas Sampaoli-compatible sinon les autres recrues, Sampaoli aurait pu se régaler, surtout avec Alexis. Quand il est arrivé, je ne pouvais pas m’empêcher de penser à Jorge Sampaoli, ce que ça aurait pu générer en terme de passion sur cette saison. Même Luis Suarez, c’est le style de joueur qu’il peut aimer. Même si je comprends sa peur mais je pense que chez lui, aujourd’hui, il a peut-être un pincement au coeur. Je l’ai toujours défendu sur son bilan mais il renvoie un sentiment de peur alors qu’il y avait une histoire à poursuivre. Pareil pour Milik. Il s’est « battu » pour qu’il quitte l’OM la saison dernière ou qu’il soit sur le banc. Il y a plein de signaux pour se dire que ça aurait pu matcher pour cette année. » Walid Acherchour – Source : After sur RMC (23/08/22)