OM – Brest : Der Zakarian explique comment il a piégé Sampaoli !

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a reçu le Stade Brestois. Pour cette rencontre, le coach Der Zakarian a bien réussi à piéger le jeu de Sampaoli. Il l’explique en conférence de presse.

Ce samedi, surprise au Vélodrome ! Alors que la rencontre semblait bien entamée par les Olympiens, ils n’ont pas pris un seul point de la réception du Stade Brestois… Une défaite sur le score de 2-1 après avoir mené 1-0 grâce à un but de Gerson, l’homme en forme des Marseillais.

On savait qu’il y aurait des espaces et on aurait pu marquer un troisième but — Der Zakarian

En effet, le coach Michel Der Zakarian a réussi à piéger la tactique de Jorge Sampaoli. Le nouvel entraîneur du club breton l’a expliqué en conférence de presse juste après la rencontre.

A LIRE AUSSI : OM – Guendouzi : « Quand on gagne les matchs tout le monde dit qu’on jour très bien ! »

« On est une équipe qui défend, peut-être, mais on a marqué à chaque match, a rétorqué le technicien devant les médias. On était venus pour bien défendre et les contrer. En contre-attaque, on a été très bons en deuxième période. En première, on n’arrivait pas à se projeter vers l’avant. On joue le maintien. On n’a pas le budget de l’OM. Il y a un mois et demi on était en grosse difficulté. À la pause je leur ai demandé d’être plus actifs. On a monté l’intensité, on a mieux récupéré et mieux utilisé le ballon. On savait qu’il y aurait des espaces et on aurait pu marquer un troisième but. C’est une grosse deuxième période de notre part. On était venus pour bien défendre et les contrer. En contre-attaque on a été très bons en deuxième période. En première, on n’arrivait pas à se projeter vers l’avant. On joue le maintien. On n’a pas le budget de l’OM. Il y a un mois et demi on était en grosse difficulté. Restons les pieds sur terre, continuons à bien travailler collectivement et les individualités ressortiront comme ce soir (samedi). Aujourd’hui on a un bon état d’esprit et on est récompensés. »

» Michel Der Zakarian – Source : Conférence de presse (04/12/21)