OM – Brest : Un forfait, un joueur encore incertain et deux retours côté marseillais !

Jorge Sampaoli prépare son second match dans la peau du coach de l’OM. Les marseillais reçoivent Brest ce samedi (17h) dans le cadre de la 29e journée. Le technicien argentin va pouvoir compter sur deux retours au milieu…

Après sa victoire étriqué 1-0 face à Rennes mercredi lors du match reporté de la 22e journée, Jorge Sampaoli avait mis en place un milieu de terrain inédit avec Khaoui et Thauvin associés avec Kamara. Pour le match de demain, l’ancien coach du FC Séville disposera de d’avantage d’options à ces postes…

Amavi forfait, Rongier incertain…

En effet, Sampaoli va pouvoir compter sur le retour de Pape Gueye qui était suspendu pour le dernier match pour une accumulation de carton jaunes. De plus, Olivier Ntcham, qui n’était lui pas qualifié pour ce match qui devrait se jouer avant son recrutement, sera disponible. Par contre, Jordan Amavi souffre toujours des quadriceps, il sera absent pour ce match et pourrait selon l’Equipe revenir dans le groupe face à Nice la semaine prochaine. De plus, le quotidien sportif explique que Valentin Rongier reste incertain pour le match de demain. L’ancien nantais souffre du talon d’Achille et a encore manqué l’entrainement hier. Le coach devrait en dire plus ce vendredi lors de sa conférence de presse au centre RLD (à partir de 13h).