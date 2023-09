OM – Brighton: Restriction pour les supporters anglais !

L’Olympique de Marseille recevra Brighton pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa le 5 octobre prochain. Une rencontre placée sous les autorités françaises et anglaises. Les Seagulls seront interdits de Vieux-Port, avant et après le match.

Le déplacement de Brighton à Marseille, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue Europa, est considéré à risques par les autorités françaises et l’UEFA. Sur son site, le club anglais a fait savoir qu’il serait interdit pour ses supporters de se rendre sur le Vieux-Port, avant et après la rencontre.

Important information for fans travelling to Marseille via @OfficialBHAFC https://t.co/Gm0MZcgyMY

— PC Darren Balkham (@SuspolBHAFC) September 13, 2023