Dans un entretien accordé à La Provence, Marc Libbra est revenu sur les choix de Sampaoli et notamment sur Milik. Pour l’ancien attaquant, c’est une aberration de voir le Polonais sur le banc.

Depuis plusieurs semaines, les choix de Sampaoli sont remis en question. Milik sur le banc puis titulaire… Un Payet en baisse de régime qui continue à être dans le onze de départ… Le coach argentin est au coeur des critiques.

C’est une aberration de voir Miliik sur le banc — Librra

Pour Marc Libbra qui été contacté par La Provence, ces choix ne sont pas compréhensibles. Pour lui, mettre un attaquant comme Arek Milik sur le banc est considéré comme une « aberration ». L’OM n’aurait pas eu de buteur de ce niveau depuis plusieurs années d’après son analyse.

A LIRE AUSSI : OM – AS Monaco : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

« Je pense que Sampaoli se trompe complètement. Quand tu as un attaquant aussi fort que Milik, tu dois pouvoir le mettre devant et tu construis autour de lui. C’est une aberration de le voir sur le banc. Ça fait très longtemps, depuis Niang, Drogba, que l’OM n’a pas un vrai 9. Là, il y en a un et on ne joue pas pour lui. Payet est assez intelligent pour s’adapter. Qd on sait de quoi il est capable sur certains matches, il peut disparaître, réapparaître. » Marc Libbra – Source : La Provence

Si le coach n’est pas adapté à l’effectif, tu dois le changer– Youssfi

Invité sur notre plateau de DFM, Yacine Youssfi est revenu sur la déclaration de Longoria à propos du buteur de l’Olympique de Marseille, Arek Milik :

« La gestion de Longoria avec Milik est bonne sur sa déclaration dans les médias. Mais concernant Sampaoli-Milik, tu as une sacré problématique. Milik, c’est peut-être le meilleur attaquant axial que tu as depuis Drogba, sans exagérer. Il faut que Sampaoli essaye de l’intégrer à son collectif. De toute manière, à la fin de saison, tu as une chose simple. Avec l’interdiction de recrutement, et si le coach n’est pas adapté à cet effectif, tu dois changer l’entraineur. » Yacine Youssfi— Source: FCM (03/03/22