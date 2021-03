OM: « Ca me dérange qu’Eyraud soit encore au club »

Alors que Jacques-Henri a été destitué de son poste de président au profit de Pablo Longoria, les supporters marseillais espéraient le voir disparaître du club. Et bien, c’est loin d’être le cas puisqu’il se trouve au Conseil de Surveillance du club. Une situation qui en dérange plus d’un, à commencer par Jean-Charles de Bono.

Pourquoi Jacques-Henri Eyraud est toujours là ? C’est la question que quasiment tous les supporters marseillais se posent. Depuis son éviction du poste de président, Eyraud est loin d’avoir disparu de la circulation. Annoncé comme étant « out » par Frank McCourt, l’ancien patron de l’OM semble en réalité toujours être « in ».

il n’a qu’à dégager ! — jean-charles de bono

De nombreux supporters sont dérangés par cette situation. Jean-Charles de Bono, présent dans notre émission, a avoué faire partie de ceux-là.

« Cela n’a jamais d’incidence mais il monte toujours de grade. J’ai peut-être une mauvaise image de l’ancien Conseil de surveillance mais quand Labrune était président, le Conseil de surveillance avait fait virer Pape Diouf. Est-ce qu’il a autant d’importance ? Je ne sais pas. Le peuple marseillais avait demandé ce que faisait encore Eyraud dans le club et l’actionnaire principal avait répondu qu’il n’avait plus de pouvoir dans le club mais petit à petit, j’ai l’impression que son nom revient sur le devant de la scène. Cela me dérange qu’Eyraud soit encore au club. S’il n’a pas bien travaillé, si l’actionnaire principal dit qu’on n’a plus besoin d’Eyraud, il n’a qu’à dégager ! Il en a fait dégager combien lui ? Il faut faire pareil avec lui ! » Jean-Charles de Bono – Source: Football Club de Marseille (25.03.21)