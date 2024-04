OM : « ça nous réconcilierait avec eux et ça ferait un peu oublier cette saison calamiteuse »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille affronte ce jeudi soir Benfica pour le quart de finale retour de la Ligue Europa. Christian Cataldo, leader des Dodger’s, estime que c’est le match idéal pour se faire pardonner.

« C’est le match le plus important de la fin de la saison », affirme Christian Cataldo, le leader emblématique des Dodger’s. L’OM dispute ce soir son quart de finale retour face au SL Benfica et dispose avant le match un retard d’un but à combler (1-2). Christian Cataldo, optimiste, espère un réveil des joueurs.

« En cas de qualification, ça peut faire un déclic dans la tête des joueurs. Contre Leipzig, on avait perdu 1-0 à l’aller donc il fallait marquer deux buts d’écart pour se qualifier, comme jeudi. Néanmoins, l’équipe me semble meilleure en 2018 qu’aujourd’hui, sachant qu’on a beaucoup de blessés. Le banc de touche risque de faire la différence, mais c’est l’OM, c’est Marseille, c’est la Coupe d’Europe, c’est le Vélodrome… Et tout peut se passer ! Ici, la Coupe d’Europe est dans nos gènes. »

« S’ils se qualifient, ça ferait un peu oublier cette saison calamiteuse »

Le leader des Dodger’s espère ce soir que les olympiens seront à la hauteur de l’évènement, car une victoire ce soir pourrait, selon lui, réconcilier les supporters avec les joueurs.

« Avec toutes les mer*** qu’ils ont fait cette année, ils peuvent se faire pardonner ! Ce serait rendre au public ce qu’on leur donne depuis le début de saison, avec un Vélodrome plein à chaque match malgré des résultats en dents de scie. On peut être un peu turbulents, mais on est toujours à fond derrière notre équipe, et on le sera encore plus que d’habitude ce jeudi ! Et si les joueurs ont la bonne idée de se qualifier, ça nous réconcilierait avec eux et ça ferait un peu oublier cette saison calamiteuse… »