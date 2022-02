OM : « ça peut devenir dramatique pour pour Milik ! »

Extrait de l’émission d’après match hier soir après la défaite de l’Olympique de Marseille contre Lyon (2-1). Notre consultant et ancien joueur de l’OM jean Charles de Bono revient sur le cas Milik laissé sur le banc de touche jusqu’à la 84e minute de jeu par Jorge Sampaoli.

Le cas Milik fait débat depuis hier et la défaite de l’OM contre Lyon (2-1). L’entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a fait le choix de ne pas l’aligner au début de la rencontre mais surtout ne le faire rentrer que dans les toutes dernière minutes de la rencontre. Un choix remis en question pas de nombreux supporters et observateur du club marseillais. Sur le plateau de notre émission Débat Foot Marseille notre consultant et ancien joueur de l’oM Jean Charles de Bono a donné son avis sur ce sujet.

En seconde période avant de faire entrer Harit je pense qu’il fallait faire entrer Milik — De Bono

« Je ne sais pas si c’est un manque de respect, j’espère pas. de vouloir le piquer c’est une chose, pour essayer de le relancer, en lui disant que c’est maintenant à lui de s’adapter au jeu de l’équipe. Après le sous-estimer, ça peut devenir dramatique pour lui et pour l ‘ambiance de l’équipe également. Je pense qu’on aura besoin de ce joueur à un moment donné, même si aujourd’hui Milik n’est pas le joueur que l’OM attend, ça reste un grand buteur. Si tu lève la confiance à ton avant centre ca risque d’être compliqué pour lui de se remettre dans le droit chemin. (…) En seconde période avant de faire entrer Harit je pense qu’il fallait faire entrer Milik pour avoir un point d’appuie comme a fait Dembele quand il est entré du côté de Lyon. Là Sampaoli a manqué je trouve un peu de justesse dans ses changements. » Jean Charles de Bono – Source Football Club de Marseille (02/02/2022)