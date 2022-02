OL – OM (2-1) Ménès : « Cela a longtemps été une démonstration marseillaise… »

L’OM s’est incliné face à Lyon (2-1) hier soir alors que les marseillais menaient 1-0 au terme de la première période. Sur son blog le journaliste Pierre Ménès a livré son analyse du match.

L’Olympique de Marseille s’est incliné à Lyon hier soir lors du match à rejouer de la première partie de saison. (2-1). Les marseillais ont raté une énorme occasion de prendre seul la seconde place du classement et de mettre définitivement les lyonnais à distance. Cette défaite relance au contraire la saison du club de Jean-Michel Aulas qui se retrouve désormais à six points de l’OM au classement. Le journaliste Pierre Ménès a livré son analyse du match sur son blog « Pierrot le Foot »

A lire aussi : OM : Longoria a tenté deux très gros coups lors de ce mercato !

« Cela a longtemps été une démonstration marseillaise, concrétisée dès la 10e minute par une tête victorieuse de Guendouzi sur un corner de Payet. Les Phocéens ont longtemps déroulé leur football face à des Lyonnais inexistants sur le plan offensif. Mais a posteriori, les joueurs de Sampaoli ont sans doute manqué le coche pendant ce premier acte. Et en seconde, celui qui l’a vraiment manqué c’est Ünder, qui a raté son enroulé du gauche – qui est pourtant son point fort – seul face à Lopes. » Pierre Ménès – Source : pierrotlefoot

« On n’arrête plus l’OL ! » Le replay du match de novembre a tourné à l’avantage d’une équipe lyonnaise pourtant amputée de nombreux titulaires et permet aux joueurs de Bosz de revenir dans la course à l’Europe.https://t.co/BSPSEnlu0Z — Pierre Ménès (@PierreMenes) February 1, 2022

Derrière, l’OL a magnifiquement réagi avec une très bonne entrée en jeu de Dembélé (…) Cette victoire change beaucoup de choses pour les Gones, qui reviennent à 1 point de la 4e place et qui peuvent, si la confiance revient et quand les nombreux absents (Paqueta, Toko-Ekambi, Aouar, Denayer…) seront de retour – avec en outre les recrues Faivre et Ndombélé – de nouveau viser haut. L’avenir peut s’avérer souriant pour l’OL qui a renversé un adversaire qui semblait inébranlable. » Pierre Ménès – Source : Pierrotlefoot