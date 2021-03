OM : ça se resserre, Sampaoli n’attend pas et Milik frustré…

Les 3 enseignements du match de Nicolas Filhol en images et en texte ci-dessous après la lourde défaite de l’Olympique de Marseille face à Nice (3-0).

Premier enseignement : ça se resserre

Avec cette lourde défaite 3-0 à Nice, l’OM laisse Rennes, qui a battu Metz, revenir à un point dans la course à cette 5e place. Tout se resserre, l’OM, Rennes, Lens et Metz se tiennent en 3 points en attendant le match de Montpellier demain. Les marseillais ont longtemps espéré pouvoir revenir dans le match avec seulement un but de retard, mais Balerdi, auteur d’un match correct jusque-là, a tué son équipe avec une prise de risque inutile. L’argentin a toujours cette faculté à gâcher sa prestation par une énorme erreur. Au-delà de cette défaillance, l’OM a affiché des limites physiques, moins de pressing mais aussi trop peu de jeu collectif et d’envie sur ce match. 2 tirs cadrés c’est insuffisant.

Deuxième enseignement : Sampaoli n’attend pas !

Le coach argentin avait, pour la troisième fois de suite, aligné son 5-3-2 avec Payet et Milik en pointe, et cette fois un milieu Gueye, Ntcham, Thauvin. SI l’OM a eu des occasions, ce milieu n’a pas fonctionné à l’image d’Olivier Ntcham, une nouvelle fois sorti à la mi-temps. Sampaoli n’a pas attendu et a décidé de lancer Luis Henrique, passant du coup de 4-4-2 avec un Balerdi qui monte d’un cran. Sans succès, du coup, le technicien olympien a décidé de sortir une nouvelle fois Alvaro, pour faire rentrer Khaoui au milieu. Retour au 5-3-2 avec Sakai stoppeur droit, Henrique piston gauche. Benedetto a aussi remplacé Payet et a cru marquer le but du 2-1 d’une superbe reprise de volée, mais il était hors jeu. Sans jambes, les marseillais ont été incapables d’emballer la fin de match contrairement aux deux dernières rencontres, les multiples changements de Sampaoli n’ont effacé pas les difficultés du jour.

Troisième enseignement : Milik frustré

Longoria a trouvé un vrai attaquant qui a besoin de retrouver du rythme, mais aussi d’avoir des ballons. Ce samedi, l’attaquant a été trop rarement servi, ou dans de mauvaises conditions. Pourtant le buteur est assez clinique mais l’animation offensive olympienne a été trop poussive, Payet a trop raté de passe, Thauvin n’a pas été assez précis dans ses transmissions, le milieu dans son ensemble a été trop lent dans son jeu vers l’avant. Des difficultés dans la construction qui ont isolé l’attaquant, souvent seul face entre Todibo et Daniluc. Sampaoli va pouvoir travailler les automatismes et les mouvements pendant cette trêve international, des choses que l’on a trop peu vu face à Nice.