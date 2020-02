OM : « Ça va être difficile de faire sans Caleta Car… »

L’OM n’a pas réussi à s’imposer à Bordeaux, une année de plus. Un match nul 0-0 qui ne restera pas dans les mémoires. Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta Car…

L’OM s’est fait secouer en première mi-temps par le pressing et de dézonage des attaquants bordelais. L’arbitre a refusé un but après consultation de la VAR, Mandanda a sorti deux grosses parades, et Basic a frappé sur la barre. Les marseillais ont été inexistants offensivement, s’en remettant à l’individualisme de l’entrant Radonjic en fin de match. Caleta Car n’a pas maitrisé un tacle dès le début du match qui a offert un beau coup franc à Bordeaux, mais par la suite il a été irréprochable… Avec ce carton jaune, le croate devrait être suspendu face à Lyon en quart de Coupe de France…

La note de Duje Caleta-Car

7/10

son appréciation