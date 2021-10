OM : Caleta Car, de paria à homme fort !

L’Olympique de Marseille peut avoir des regrets après le match nul 0-0 concédé face au PSG à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Caleta Car, titulaire lors de cette rencontre.

L’Olympique de Marseille a regardé le PSG droit dans les yeux. Malgré des occasions en première mi-temps pour les parisiens, bien sorties par Pau Lopez, l’OM n’a jamais paniqué et a proposé un jeu maitrisé. Les marseillais ont eu des occasions mais n’ont pas assez cadré leurs frappes (une seule sur le match). Rongier et Konrad ont eu deux grosses situations, non converties. Installé dans ce rôle de libéro dans la défense à trois, Duje Caleta Car a solidifié le onze olympien. Poussé vers la sortie l’été dernier, il est devenu un titulaire indiscutable reléguant Balerdi et Alvao sur le banc…

La note de Duje Caleta Car : 7/10

Caleta Car, de paria à homme fort !

Poussé vers la Premier League l’été dernier, DCC a refusé de quitté l’OM. L’international croate a longtemps été cotonné au banc avant de petit à petit pointer le bout de son nez. Il a été installé dans l’axe de la défense à trois depuis plusieurs matches et a clairement solidifié l’équipe. Caleta Car a retrouvé sa confiance, il est appliqué et rassurant. Pour preuve il réalise deux gros tacles face au PSG, des interventions décisives. Il a su se placer intelligemment, et a même retrouvé sa fameuse transversale.

Les notes des médias