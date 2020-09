OM : Caleta-Car explique pourquoi Alvaro est le chef de la défense !

Devenu indispensable depuis sa signature à l’Olympique de Marseille, Alvaro est devenu le « chef de la défense » selon ses coéquipiers… Duje Caleta-Car l’explique à beIN Sports.

Ce vendredi dans un entretien accordé à beIN Sport, Duje Caleta-Car a décrit Alvaro, son coéquipier en défense. L’Espagnol arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier s’est rapidement imposé dans l’effectif d’André Villas-Boas.

ALVARO a de l’expérience. Il nous apprend beaucoup — CALETA-Car

L’ancien défenseur de Villareal a su imposer son leadership et également prendre la parole dans le vestiaire et sur le terrain pour motiver ses troupes. Son jeune coéquipier avec qui il fait la paire en défense le décrit comme un mentor qui donne des conseils à tous les joueurs.

« Alvaro est un très bon gars, un très bon joueur. Il a de l’expérience. Il nous apprend beaucoup sur le terrain, il est considéré comme le chef de la défense. On apprend beaucoup de lui. (…) La défense est primordiale. Si on a une bonne défense, on est capable d’aller de l’avent et de marquer contre n’importe quelle équipe. »

Duje Caleta-Car – Source : beIN Sports (11/09)