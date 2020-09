Verratti annonce la couleur pour ce PSG – OM

Peu après la défaite face à Lens (0-1), Marco Verratti a rappelé l’importance du « classique » prévu dimanche face à l’OM. Le PSG abordera ce match motivé !

Peu après la défaite face à Lens hier soir, Marco Verratti s’est présenté en conférence de presse. Et malgré un effectif décimé et des vacances raccourcies, le « petit hibou » l’affirme : Paris reste motivé pour le classique face à l’OM. Et ils feront tout pour gagner afin de faire plaisir à leur supporters :

ON DOIT MONTRER AUTRE CHOSE POUR GAGNER CONTRE L’OM — Verratti

« Il faut faire plus. On a trois jours d’entraînement. On doit montrer autre chose pour gagner contre l’OM, on sait que ce match tient vraiment à cœur aux supporters. (…) On jouait pour la première fois ensemble, il faut du temps. Sinon, le foot, ce serait simple. On a eu du mal à se créer des occasions. En deuxième, c’était encore plus difficile… (…) L’OM ? C’est bien de jouer Marseille parce qu’on sait que ça tient à cœur aux supporters. Je ne comprends pas le fait d’avoir programmé Lens aujourd’hui. Après, on joue quand on doit jouer. En faisant comme ça, c’est au mépris du spectacle. On commence le championnat en jouant tous les trois jours. Je ne pense pas que ce soit normal. »

Marco Verratti : Source – conférence de presse , 11/09/2020