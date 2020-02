OM – Caleta-Car : « Je me sens fort, puissant, je domine les adversaires ! »

Très en forme cette saison, Duje Caleta-Car est devenu un titulaire indiscutable en défense centrale. Dans un entretien accordé à l’AFP, le croate a donné des raisons de sa montée en puissance…

Après une saison difficile sous Rudi Garcia, Duje Caleta-Car montre enfin l’étendu de son talent. Avec Alvaro, il forme une charnière centrale solide et démontre une très belle qualité de relance. L’international croate a accordé une interview à l’AFP dans laquelle il explique sa remise en forme mais aussi qu’il n’a jamais douté malgré une saison ratée…

Je me sens fort, puissant, je domine les adversaires !– Caleta-Car

A lire : OM : « Ça va être difficile de faire sans Caleta Car… »

» En effet, je me sens très en forme, sûr de moi. A chaque entraînement, chaque match je me sens fort, puissant, je sens que je domine les adversaires. L’année dernière, je venais d’arriver, je n’étais pas en forme, tout était nouveau en plus, j’évoluais dans un meilleur championnat, avec de meilleurs joueurs, et j’ai connu une baisse de confiance. Je n’étais pas au niveau où je suis aujourd’hui. J’ai réussi à m’adapter, j’espère que j’ai réussi à montrer à l’entraîneur, au club, aux supporters, que je mérite leur confiance, et qu’ils savent pourquoi ils m’ont fait venir ici. Dès que je suis arrivé à Marseille, dès mon premier entraînement, je me suis dit que je méritais d’être ici, que j’avais les qualités pour faire partie de ce grand club. C’est vrai qu’à la fin de ma première saison je me suis demandé comment allait être la deuxième, mais j’ai toujours cru en moi. » Caleta-Car — Source: AFP