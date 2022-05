OM: Caleta-Car, la tête à l’envers…

L’Olympique de Marseille s’est incliné 2-0 face à Rennes lors du match de la 37e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta-Car, auteur d’une performance digne de son erreur face à Feyenoord..

L’Olympique de Marseille ne devait pas perdre à Rennes, pour ne pas voir Monaco lui passer devant. Évidemment, qui dit match important, même décisif, dit défaite pour les hommes de Sampaoli. Incapable de mettre du rythme en première mi-temps, sans véritable attaquant de pointe, énième choix surprenant du coach argentin, les Marseillais n’ont tout simplement pas été capables de rivaliser face à une très belle équipe bretonne, ambitieuse dans le jeu, à la hauteur du public du Roazhon Park. Les 1300 supporters olympiens présents pour encourager l’OM ont subis cette déroute collective, un match plié dès la première période. Grâce à des réalisations de Bourigeaud (12e), et de Majer (35e), les joueurs de Genesio rentrent au vestiaire avec une avance confortable. En seconde période, l’Olympique de Marseille n’est pas plus dangereux ni plus entreprenant, seule occasion, celle de Dieng entré seulement à la 65e minute à la place de Caleta-Car. Avec cette défaite, l’OM est 3e de Ligue 1, et devra espérer un faux pas de Monaco face à Lens, et dans le même temps s’imposer face à Strasbourg au stade Vélodrome. Vu la forme des Alsaciens, et les prestations honteuses des olympiens à domicile cette saison, la tâche s’annonce plus que difficile…

Caleta-Car en méforme sur cette fin de saison décisive, a réalisé un match catastrophique…

La note de Caleta-Car : 2/10

Son appréciation FCM

Pas adroit dans les relances, des interventions décisives manquées, toujours en retard sur le marquage, mauvais comportement au moment de sa sortie, la soirée de Caleta-Car a été cauchemardesques. Le Croate ne prolongera surement pas à l’OM et pourrait donc partir par la petite porte cet été, vu sa fin de saison cataclysmique…

Les notes des médias