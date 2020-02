OM : « Caleta-Car transpire la sérénité défensive et technique… »

L’OM s’est imposé 1-2 à Lille en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Duje Caleta-Car sur ce match…

Pour son dernier match du marathon de février, l’OM se rendait à Lille. Un match important entre le second et le quatrième de Ligue 1, qu’AVB a dû préparer sans son maitre à jouer Dimitri Payet. Les olympiens sont entrés dans le match avec l’objectif de défendre et le LOSC a clairement dominé le match. La première mi-temps est pour les locaux, plus entreprenants et plus précis techniquement, l’OM aurait été logiquement mené sans un bon Mandanda. Puis finalement, le LOSC a ouvert le score par Osimhen (51′), et était proche de doubler la mise sans un hors jeu. L’OM a réussi a obtenir un penalty via Sarr contre le cours du jeu, que Rongier n’a pas assuré face au spécialiste Maignan. Finalement, cette déception a entrainé la révolte olympienne, AVB a changé de système tactique avec l’entrée de Aké à la place de Sakai, plus conquérants, les marseillais ont renverser le match.

Toujours aussi solide en défense centrale, il est aussi un élément important dans la relance. Caleta-Car est l’homme fort dans cette défense…

A lire : LOSC – OM // LES NOTES DE FCM : MANDANDA, CALETA-CAR, AMAVI, ÇA CONTINUE À ÊTRE TRÈS SÉRIEUX !

La note de Duje Caleta-Car

7/10

son appréciation

Il transpire la sérénité défensive et technique… Ses passes ont encore été l’une des rares sources d’invention dans cette équipe en première période. À ras de terre cette fois-ci, il en a trouvé plusieurs très bonnes vers Amavi à gauche (18′) ou dans l’axe du terrain (42′) pour lancer un mouvement et faire gagner 30 mètres à son équipe qui peinait alors dans le domaine créatif. Défensivement, propre mais encore sanctionné d’un jaune trop tôt (8′) après une défense un peu grossière sur Osimhen. Pas grave, il s’en est accommodé et est resté propre et sûr le reste du temps. Il n’a jamais hésité à dégager si nécessaire (4 dégagements).