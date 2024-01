OM – CAN : Amine Harit prévient déjà Mbemba !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le milieu marseillais Amine Harit va disputer sa première CAN avec le Maroc cet hiver. Il évoque sa fierté d’y participer, son duel à prévoir avec Mbemba et les favoris de la compétition.

Amine Harit a raté la dernière Coupe du Monde avec la sélection marocaine l’an dernier à cause d’une grosse blessure subie face à l’AS Monaco. Le milieu offensif est revenu en forme et ses récentes performances lui permettent de reporter les couleurs de son pays pour une compétition officielle ! Cette fois-ci, c’est en Côte d’Ivoire que l’ancien joueur du FC Nantes va essayer d’aider son pays pour aller le plus loin possible à la CAN.

Accompagné de son coéquipier Azzedine Ounahi, Amine Harit va tenter de détrôner le Sénégal de Ndiaye, Sarr et Pape Gueye qui disputent également la compétition. Pour le média de l’OM, l’attaquant marocain s’est confié sur la CAN et les chances de son pays d’aller au bout. Il aura l’occasion de rencontrer la République Démocratique du Congo, représentée par Chancel Mbemba, le défenseur marseillais !

Mbemba, si je peux l’enrhumer, je vais l’enrhumer — Harit

« 𝘙𝘦́𝘢𝘭𝘪𝘴𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘳𝘦̂𝘷𝘦 𝘥𝘦 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦 𝘔𝘢𝘳𝘰𝘤𝘢𝘪𝘯𝘴 » 🇲🇦 Sa première CAN, son face à face avec Chancel Mbemba… 𝗔𝗺𝗶𝗻𝗲 𝗛𝗮𝗿𝗶𝘁 se livre avant son entrée en lice avec les Lions de l’Atlas #CAN2023 🎙#SublimeCôtedIvoire 🤝 pic.twitter.com/aW5yI3Vk7S — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 16, 2024

« Après avoir joué une coupe du monde en 2018 avec le Maroc, le fait de rejouer pour le Maroc en compétition officielle, c’est quelque chose de très plaisant. J’espère (être décisif), si je peux aider mon pays avec des buts, avec des passes décisives ou avec des très bons matchs je suis preneur. J’espère que je pourrai réaliser le rêve de plusieurs milliers de Marocains. Mbemba ? Je le connais, je le connais. Je sais comment il défend, c’est un très grand joueur, content de le retrouver. Ça va être la compétition il n’y aura pas de cadeaux. Si je peux l’enrhumer, je vais l’enrhumer », se marre Harit au micro de l’OM avant d’évoquer les favoris de cette compétition : « Le Sénégal, ils sont champions d’Afrique en titre, donc ça reste les favoris pour moi. Les nations à suivre? Il y en a énormément que ce soit la Côte d’Ivoire, le pays qui organise, le Nigéria qui a une équipe incroyable aussi. L’Algérie aussi, qu’il ne faut pas oublier. Ça reste un grand pays du football africain. Je pense à l’Egypte aussi qui est toujours là dans ce genre de compétition. »