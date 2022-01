OM – CAN : Les mots de Bakambu pour la sélection comorienne !

A peine arrivé à l’Olympique de Marseille, Cédric Bakambu a brillé face au RC Lens. Une seule action a suffit au Congolais pour marquer son premier but. Ce lundi soir, les Comoriens ont été éliminés de la CAN face au Cameroun… Une défaite vivement commentée sur les réseaux sociaux et notamment par le nouvel attaquant de l’OM.

L’Olympique de Marseille a réalisé un gros coup en récupérant gratuitement Cédric Bakambu. L’attaquant passé par Villarreal et qui était en Chine ces dernières années s’est d’ailleurs illustré dès ses premières minutes avec un but magnifique face au RC Lens… Il ne lui aura pas fallu plus que quelques minutes pour marquer son premier but sous le maillot de l’OM et ainsi bien lancer son aventure marseillaise.

Les joueurs camerounais font leur taf, ne maîtrisent pas ces choses. Faut pas se tromper de cible — Bakambu

Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters marseillais ont commenté l’élimination de la CAN de la sélection des Comores. Ces derniers n’ont pas pu jouer avec un gardien de métier puisque le seul qui n’était plus positif à la COVID-19 s’est vu interdire d’entrer dans le stade.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Saliba a pris une grande décision sur son avenir?

Sur son compte Twitter, Cédric Bakambu a livré un message de soutien aux Comoriens et les a appelé à ne pas se tromper de cible lorsque certains ont insulté les joueurs du Cameroun qui n’ont rien à voir avec ce changement de règle de dernière minute.

« Mes frères Comoriens soyez fiers de vous. La tête haute. On a encore du travail. Les joueurs camerounais font leur taf, ne maîtrisent pas ces choses. Faut pas se tromper de cible. » Cédric Bakambu – Source : Twitter (24/01/22)

Nan mes reufs Comoriens soyez fiers de vous. La tête haute ✊🏾 On a encore du travail. Les joueurs camerounais font leur taf, ne maîtrisent pas ces choses.

Faut pas se tromper de cible. pic.twitter.com/aRUQFpxsq2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 24, 2022

La réaction de Bakambu après son premier but à l’OM

« C’est franchement top. Je rentre et j’ai directement l’opportunité d’être décisif. Après il faut souligner le très bon travail de l’équipe. On a été sérieux dès les premières minutes. En première période on a été très solides et on a confirmé en seconde période. On prend les trois points et je suis très content. On a une bonne assise défensive, on est bien avec le ballon, on a la possession de balle et c’est clair que c’est plus facile pour un attaquant d’être décisif quand on trouve les espaces. On avait vraiment très bien travaillé ce match, le coach nous avait bien briefé. Merci à tous les supporters marseillais qui nous ont soutenus… Cédric Bakambu Source Canal + (22/01/2022)