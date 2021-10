OM: Cardoze évoque son côté supporter…

Jacques Cardoze est devenu le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille en mai dernier, à la place de Grégoire Kopp. Il est revenu sur son côté supporter de l’OM qu’il considère être un avantage…

Dans un entretien accordé à Sportune, il a donné quelques détails de son côté supporter de l’Olympique de Marseille. Selon lui, c’est un avantage plus qu’un inconvénient…

Je le reçois d’abord comme un supporter de l’OM– Cardoze

« Non, parce qu’aujourd’hui, j’ai une fonction qui est claire, qui est d’être au sein d’une direction et je me dois de défendre la ligne que l’on adopte. En revanche, là où c’est un avantage et non un inconvénient, c’est que, non seulement je lis ce qu’il se passe sur les réseaux, mais je ressens aussi une pulsion de supporters. C’est-à-dire que quand quelque chose se passe, une mauvaise décision prise par un officiel, un arbitre, ou quel que soit le contexte, je le reçois d’abord comme un amoureux de l’OM et non comme un dirigeant. Mais en prenant du recul, pour ne pas réagir trop vite. Et surtout pas au chaud » Jacques Cardoze— Source: Sportune (08/10/21)

Pour ça, j’ai eu neuf entretiens – cardoze

« J’étais demandeur du poste de directeur de la communication. En janvier, quand j’ai vu mon club de cœur qui tournait mal, avec l’invasion de la Commanderie, j’ai eu envie de m’en rapprocher. Pour ça, j’ai eu neuf entretiens. Quatre en France, y compris avec Pablo Longoria. Et cinq aux Etats-Unis, dont un avec Frank McCourt pour qui j’ai une admiration en tant que bâtisseur. Rejoindre l’OM, ce n’est pas le choix du confort. Je réalise un rêve de gosse. Regardez mes anciens tweets ! Le foot, c’est une vraie passion. Mon fils dit que je ne suis pas fan de foot, mais fan de l’OM. J’ai cette flamme depuis l’adolescence » Jacques Cardoze – Source : Le Parisien (08/05/2021)

Je suis content que les supporters eux-mêmes m’aient validé

Passionné par l’OM et supporters depuis plusieurs années, il avait même publié des tweets sur son compte qui ont été déterrés par les fans marseillais.

« Au moment où les supporters épluchaient mes messages, l’un d’entre eux m’a envoyé un message en me disant : « On est en train de faire un complément d’enquête sur vos tweets. » J’ai trouvé ça excellent. Ils ont retrouvé des messages que j’avais complètement oubliés comme un tweet d’encouragement à Gignac lors de sa dernière saison au club. Je suis content que les supporters eux-mêmes m’aient validé sur les réseaux sociaux, car j’ai vécu cette période avec un peu d’appréhension. » Jacques Cardoze – Source : So Foot (23/05/21)