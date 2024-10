OM : ce champion du monde 1998 pas tendre avec le projet McCourt !

L’OM tente de se stabilisé avec un projet autour de son nouveau coach Roberto De Zerbi. Mais quel est le bilan de McCourt depuis son arrivée ? Les avis sont partagés et Manu Petit n’est pas emballé…

Dans l’émission sur RMC Rothen s’enflamme, un débat approfondi a eu lieu concernant le projet de Frank McCourt à l’Olympique de Marseille. Plusieurs consultants ont partagé leurs avis, notamment Jérôme Rothen, qui a adopté une perspective positive, parlant de « réussite ».

En revanche, Emmanuel Petit a critiqué la gestion du club phocéen de manière plus acerbe. « Je suis mitigé. Déjà, il n’y a aucun titre en huit ans. C’est Marseille, un club à part. Toute la ville vit au rythme des résultats du club. Zéro titre, ce n’est pas une franche réussite. À côté de ça, il y a l’instabilité sur le banc, l’instabilité dans le vestiaire… Longoria ne pourra pas toujours faire des miracles. Il faudrait que l’OM propose un vrai projet sur trois-quatre ans. Ça manque cruellement de stabilité, » a déclaré le champion du monde 1998. Ces commentaires soulignent clairement les défis auxquels l’OM fait face en matière de performance sportive et de management.

A contrario, l’animateur et ancien joueur du PSG est plus positif, « pour moi, c’est une réussite. Il a investi plus de 550 millions d’euros au total. Ce ne sont pas les milliards des Qataris, mais c’est beaucoup d’argent. Ensuite, il y a tout ce que l’OM représente aujourd’hui. Il y a une réelle progression », a tranché Jérôme Rothen.

Pour améliorer la situation, le club devra impérativement établir une vision à long terme et garantir une plus grande stabilité, tant sur le terrain qu’en coulisses. L’Olympique de Marseille, fort de son riche passé, doit désormais se concentrer sur un projet solide pour retrouver le chemin du succès et donc des titres.