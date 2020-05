OM : Ce champion du monde 98 confie un de ses plus gros regrets : « le PSG n’a pas joué le jeu… »

L’OM a été champion de France 1999 quelques minutes, mais finalement Bordeaux a arraché une victoire à Paris et a raflé le titre. Un des plus gros regret de la carrière de Robert Pirès, à l’époque milieu offensif de l’OM…

Après avoir fait le boulot face à Nantes, les coéquipiers de Robert Pirès pensaient avoir décroché le titre de champion de France 1999. Car dans le même temps, les Girondins de Bordeaux d’Elie Baup étaient à égalité 2-2 face au PSG. Mais, dans les derniers instants de la partie, la défense parisienne craque et le très jeune Feindouno donnait la victoire et le titre à Bordeaux. L’attitude de plusieurs joueurs du PSG sur cette action laisse énormément de regrets à Robert Pirès…

Il n’y a pas un Parisien qui va vous l’avouer mais ils ont laissé filer ce match — Pirès

« Ça reste un de mes plus gros regrets. Nous, on a fait notre job. Pour le reste, oui, je le dis, le PSG n’a pas joué le jeu. Ceux qui ne nous croient pas n’ont qu’à regarder la rencontre. La défense du PSG, on peut en parler… Il n’y a pas un Parisien qui va vous l’avouer mais ils ont laissé filer ce match. Entre Bordeaux champion ou l’OM, ils ont fait leur choix. On a payé la rivalité entre Marseille et Paris! » Robert Pirès – source : L’Equipe