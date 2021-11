OM: Ce champion du monde 98 en a marre d’un des choix tactiques de Sampaoli !

L’OM a donné deux buts à la Lazio ce jeudi soir, et a concédé le point du match nul. Alors que l’équipe de Sampaoli pratique un beau football en essayant de relancer proprement de derrière, Lionel Charbonnier aimerait de temps en temps un jeu plus pragmatique…

Malgré des belles performances, l’OM est troisième de sa poule et va devoir gagner des deux derniers matchs face au Galatasaray et au Lokomotiv Moscou pour espérer se qualifier. La mauvais contrôle de Saliba a permis à Ciro Immobile d’inscrire le second but des Italiens.

Alors que l’OM opte pour une relance courte dans toutes ses situations de jeu, Lionel Charbonnier aimerait une prise de risque moins important :

T’envoies un long ballon sur Milik et tu fais remonter le bloc– Charbonnier

« Repartir de derrière, avec des relances courtes, que ce soit beau, ok. Mais le premier but vient de ça, en suite il y a eu la même chose pour à la 47e minute où ça veut relancer proprement. Mais à un certain moment du match, t’envoies un long ballon sur Milik et tu fais remonter le bloc. Les sorties de balle sont plus que limites… Quand Pau Lopez prend son temps a relancer il peut très bien relancer long, d’ailleurs il s’est fait siffler. » Lionel Charbonnier— Source: RMC (04/05/21)

A lire aussi :OM Mercato: Un journaliste italien encense une recrue de Longoria

Pour Sampaoli, cette absence de victoire n’est pas vraiment méritée :

Il n’y a pas vraiment de justice dans le football– Sampaoli

« C’est vrai que c’était un match complexe, avec différentes situations. On a fait une grosse première mi-temps et le fait qu’on arrive avec le nul à la pause n’est pas juste. Ensuite, on a encaissé un but rapidement et c’était dur de revenir face à une équipe expérimentée. On a continué de jouer sans peur, mais la chance n’était pas avec nous, il faut maintenant gagner les deux prochains matches. C’était surtout pour changer le système de jeu, pour avoir plus de un contre un dans les couloirs et pour avoir plus d’équilibre au milieu avec Rongier face à une équipe solide défensivement. On voulait casser les espaces, passer de gauche à droite. Il n’y a pas vraiment de justice dans le football. Honnêtement, on était à la hauteur lors des quatre matches, on a joué avec beaucoup de courage et de personnalité, si on arrive à avoir cette même conviction lors des prochains matches, on peut se qualifier. Il faut qu’on continue à chercher la victoire. » Jorge Sampaoli– Source: Conférence de presse (04/11/21)