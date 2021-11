OM Mercato: Un journaliste italien encense une recrue de Longoria

Auteur d’un très bon début de saison, Cengiz Ünder enchante les supporters de l’Olympique de Marseille. Pour Di Carlo, journaliste italien, le Turc a toujours été un bon joueur…

Recruté par l’Olympique de Marseille au mercato estival, Cengiz Ünder est devenu essentiel dans le système de jeu proposé par Jorge Sampaoli. Toujours dans la provocation et dans le un contre un, sa percussion dynamise le jeu de l’OM.

Il méritait de trouver la bonne équipe– Di Carlo

« Je ne suis pas si impressionné par ses bons débuts avec Marseille parce que je sais que c’est un joueur fort. Il méritait de trouver la bonne équipe et le bon coach pour revenir à son niveau. » André Di Carlo— Source: Repubblica Roma (04/11/21)

Under est la meilleur recrue du mercato de l’OM– Le Roy

« Under est la meilleure recrue du mercato de l’OM. C’est beaucoup plus facile pour un défenseur de trouver des solutions sur 70 mètres, que pour un attaquant dans 7 mètres 32. La plupart du temps, les défenseurs s’adaptent assez facilement dans un club, comme les gardiens avec Pau Lopez par exemple. Mais un attaquant, c’est plus compliqué. Surtout qu’Under manquait de confiance. uand il est arrivé à Marseille, il n’était pas au sommet de sa forme. Mais tout le monde connaissait son talent. Moi, je suis étonné par son incroyable qualité technique. Ce qu’il a réussi à faire sur son but à Clermont, c’est très fort. Il n’avait qu’un petit espace pour trouver une solution avec son pied gauche. Mais tout cela confirme simplement son excellent début de saison. Il est déroutant, il travaille beaucoup. C’est tellement difficile d’être attaquant, et encore plus à l’OM, que je pense qu’Under est bien la meilleure recrue estivale de l’OM ! » Claude Le Roy— Source: La chaîne l’Equipe (03/11/21)