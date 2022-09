OM: Ce consultant dézingue un défenseur marseillais : « le niveau d’un joueur de seconde division! »

Dans l’After foot à l’issue de la défaite de l’OM au Vélodrome face à Francfort (0-1), Jonatan MacHardy s’en ai pris violemment au défenseur marseillais Leonardo Balerdi.

Avec deux défaites en autant d rencontre de Ligue des Champions, l’OM est bien mal engagé dans cette nouvelle campagne européenne. À l’issue du match contre Francfort Jonathan MacHardy est revenu sur la prestation des marseillais. Le journaliste ne s’est pas. montré tendre avec Leonardo Balerdi. Le défenseur brésilien, titularisé par Igor Tudor après sa sortie prématuré contre Lille, n’a pas le niveau pour jouer à l’OM selon MacHardy. Il estime que le joueur 23 ans a raté tout ce qu’il a entreprit ce mardi contre Francfort. Pour lui, l’argentin a commis beaucoup trop d’erreurs et peut s’estimer heureux d’avoir eu Éric Bailly à ses cotés en défense.

Balerdi ? c’est absolument catastrophique

» Il y a un point très important à soulever. Lorsque tu joues sans Mbemba qui est le taulier de la défense depuis le début de la saison et sans Gigot qui fait le travail malgré tout, c’est de suite plus compliqué. Bailly a passé son temps à rattraper les erreurs de Balerdi en première mi-temps. Au bout d’un moment, il le paye parce qu’il a répété les efforts et ça donne le but de Francfort. Un joueur n’a pas le niveau pour jouer à l’OM, c’est Balerdi. Il a le niveau d’un joueur de seconde division. Lorsqu’on le voit jouer du terrain, c’est encore pire qu’à la télé. Il n’est pas bon. Il court vite mais il ne sait pas faire un contrôle, il ne sait pas se placer. Ce soir, c’est quand même dramatique de jouer avec un seul bon défenseur central. Si Bailly n’était pas là, c’était la catastrophe. Balerdi et Kolasinac, ce n’est pas du niveau de la Ligue des Champions. » Jonathan MacHardy – Source : After Foot (14/09/2022)

🗣 « Il y a un joueur qui n’a pas le niveau de jouer à l’OM, c’est Balerdi ! Du terrain c’est encore pire qu’à la télé ! »@Jonatan_M13 ne mâche pas ses mots envers l’Argentin 🇦🇷. pic.twitter.com/eJGEmtDMbc — After Foot RMC (@AfterRMC) September 13, 2022

J’aurais enlevé Gerson

Mamadou Niang est également revenu dans l’After sur la défaite de l’OM contre Francfort ce mardi. L’ancien international sénégalais n’a pas aimé le visage du trio offensif hier soir, notamment sur le plan du pressing et regrette l’absence de Guendouzi dans le 11 de départ.

« Si offensivement, les joueurs ne font pas les efforts défensifs, ça devient compliqué pour les milieux de terrain, explique l’ancien joueur de Strasbourg dans l’After. Rongier et Veretout ont toujours cette sécurité avec Guendouzi quand ils jouent à trois au milieu. Là, ils jouent à deux, c’était plus compliqué de gérer les espaces. Guendouzi doit débuter sur un match comme ça. J’aurais enlevé Gerson. J’aurais amené une sécurité en plus avec Guendouzi, ça aurait permis à Dimitri (Payet) de moins courir puisque Guendouzi court pour deux. Ça aurait peut-être plus permis à Payet d’exprimer ses qualités. » Mamadou Niang – source RMC 13/09/2022