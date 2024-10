OM : Ce consultant RMC toujours pas convaincu par Wahi !

Auteur d’un match plein face à son ancien club Montpellier, Wahi a retrouvé le sourire dimanche. Pour autant, Kevin Diaz estime qu’Elye Wahi ne montre pas un engagement suffisant en dehors des actions où il est en possession du ballon.

S’exprimant au micro de RMC Sport, Kevin Diaz a analysé la performance de Wahi lors de la large victoire 5-0 de l’OM face à Montpellier. Selon lui, l’attaquant olympien ne brille pas assez lorsqu’il n’est pas directement impliqué dans le jeu. Il a affirmé : « La question n’est pas de savoir s’il peut marquer des beaux buts. Je ne doute pas qu’il peut en marquer. Tu sais qu’un footballeur de haut niveau, c’est Johann Cruijff qui le disait, il touche la balle moins de deux minutes par match. Et encore, pour les meilleurs. Ce qui compte, c’est ce que tu fais pendant les 88 autres minutes. Et encore sans les arrêts de jeu. Et à partir du moment où tu n’es pas capable de jouer pour les autres, pour l’équipe, même si tu es avant-centre, et surtout quand tu as un entraîneur aussi exigeant face à des blocs bas, tu ne seras pas jugé sur le but que tu vas mettre ou les 20 secondes où tu as été inspiré toutes les quatre semaines. C’est tous les week-ends, pendant 90 minutes, où tu dois être inspiré dans tes déplacements et tes replacements, dans tes appels, dans tes prises d’espace, pas forcément pour toi mais pour libérer quelqu’un, quand il faut défendre et attaquer. C’est beaucoup plus précis que juste marquer un beau but ou marquer même 19 buts dans une équipe où tu es tout le temps en transition et tu as économisé ton énergie pour les deux minutes où tu vas avoir le ballon. »

A lire : Trois joueurs de l’OM dans le onze type de l’Equipe !



A partir du moment où tu n’es pas capable de jouer pour les autres…



Avec seulement huit matchs à son actif sous les couleurs de l’OM, il paraît prématuré de porter un jugement définitif sur Elye Wahi et ses performances, qu’elles soient offensives ou défensives. En somme, l’analyse de Diaz soulève des questions sur l’engagement global d’un joueur, au-delà des simples statistiques de but. Toutefois, il est essentiel de donner à Wahi le temps de s’adapter et de prouver sa valeur sur le terrain.