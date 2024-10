Trois joueurs de l’OM dans le onze type de l’Equipe !

L’OM a offert une performance éclatante dimanche soir à la Mosson, écrasant Montpellier avec un score sans appel de 5-0. Ce match a révélé à quel point la formation montpelliéraine, actuellement lanterne rouge du championnat, peine à trouver son rythme. Trois joueurs marseillais se retrouve dans l’Equipe type de cette J8 de L1 !

Bien que l’exploit marseillais soit en partie attribuable aux faiblesses de l’adversaire, l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi a démontré un niveau de jeu impressionnant, surpassant même leur précédente victoire contre Brest (5-1) le 18 août. Les nouvelles recrues de l’OM, notamment Pierre-Emile Höjbjerg et Mason Greenwood, se sont parfaitement intégrées à l’équipe, répondant aux attentes placées en elles. Leur impact sur le jeu a été palpable, contribuant à la fluidité et à l’efficacité de l’attaque marseillaise. De plus, Elye Wahi a enfin reçu sa récompense, marquant son premier but de la saison, ce qui a ajouté à la fête sur le terrain.

Le portier argentin de l’OM, Geronimo Rulli aurait pu être aussi dans ce onze du quotidien sportif qui lui a préféré Chevalier (LOSC) hauteur d’un gros match vendredi soir. Il y a d’ailleurs deux joueurs de Lille avec en plus le défenseur Diakité. Le lyonnais Abner, les deux lensois Khusanov et Thomasson, le milieu de l’AJA Traoré et les deux parisiens Zair Emery et Barcola complètent ce onze.

A lire : OM : Pour Djellit, les Marseillais envoient un message au PSG avant le Classique !

Wahi, Greenwood et Hojbjerg dans le onze type de l’Equipe !

Lyon et Marseille ont brillé en déplacement dimanche. Leurs entraîneurs ont obtenu la meilleure note de la 8e journée de Ligue 1, les deux collectifs et leurs joueurs sont logiquement récompenséshttps://t.co/oPlBqRsP5Q pic.twitter.com/WZcclbo0X4 — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 21, 2024

Montpellier, de son côté, devra rapidement revoir sa stratégie afin de sortir de cette zone délicate du tableau. Les difficultés rencontrées par le club héraultais semblent souligner la nécessité d’un renouveau, tant sur le plan tactique que mental. Le coach Der Zakarian a d’ailleurs été limogé dans la foulée…

En somme, le match de dimanche n’a pas seulement été une démonstration de force de l’OM, mais également un avertissement pour Montpellier. Le contraste entre les deux équipes est flagrant, et les Marseillais, sur leur lancée, pourraient bien poursuivre sur cette dynamique. Les semaines à venir s’annoncent cruciales pour l’OM, qui semble déterminé à jouer les premiers rôles, avec un énorme Classique dimanche face au PSG dans un Vélodrome qui sera bouillant !