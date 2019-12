OM : Ce jeune défenseur affirme sagement :  » Je suis patient… Villas-Boas nous regarde! »

Même s’il n’a pas encore joué avec les pros, Abdallah Mohamed Abdallah est international avec la sélection des Comores. Dans un entretien accordé à la Provence il évoque sa situation dans le club olympien…

Abdallah Mohamed Abdallah a signé son contrat pro avec l’OM l’été dernier. Cependant le latéral droit de 20 ans doit faire avec la concurrence de Sakai et Sarr à ce poste, ce qui lui empêche pour le moment de disposer de temps de jeu en Ligue 1. Pour autant, le jeune défenseur patiente et profite de la sélection des Comores pour engranger de l’expérience…

Tout se passe bien, il y a des ouvertures pour les jeunes — Abdallah Mohamed Abdallah

« À l’OM, la concurrence est accrue, À mon poste aussi. Suis-je prêt ? Il faudra que je joue pour le savoir, mais je suis patient, je travaille. Tout se passe bien, il y a des ouvertures pour les jeunes, André Villas-Boas nous regarde. Aujourd’hui, il y a du monde devant moi, ça tourne bien, j’attends. Le coach observe les matches, il m’a même demandé les images contre le Togo car il ne les trouvait pas ! Il y a de plus en plus de jeunes, mais les cadres sont toujours là. Les parcours sont différents, ça me nourrit. Certains sont passés par des années de galère. Je me dis que je suis un privilégié de pouvoir m’entraîner avec de grands joueurs, comme Payet. (…) Tous les parcours sont atypiques. Mais si tu es déterminé, le foot ne s’arrête pas. » Abdallah Mohamed Abdallah – source : La Provence