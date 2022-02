L’OM s’est largement imposé 5-2 face à Angers en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 vendredi. Arek Milik s’est offert un doublé bien aidé par le jeu sans ballon de Cédric Bakambu…

Sur son blog, Pierre Ménès a souligné l’importance de l’association des deux attaquants dans la réussite de Milik.

Le fait de jouer avec Bakambu face à Angers a changé beaucoup de choses — Ménès

A chaque fois que vous me posez une question sur Milik, je réponds que ce n’est pas possible qu’un avant-centre finisseur ne trouve pas sa place dans un système. Quel que soit le système, un mec qui marque des buts à toute sa place. Sauf que, jusqu’ici, quand Sampaoli le faisait jouer, c’était quasi-systématiquement seul en pointe. Ce qui n’était pas très probant. Or, le fait de jouer avec Bakambu face à Angers a changé beaucoup de choses. Le Congolais a été fondamental avec son jeu sans ballon en créant des fausses pistes sur les deux premiers buts marseillais, le ballon piqué de Milik et la jolie frappe rasante de Gerson. Auparavant, l’OM avait été mené 2-0, cueilli à froid par une équipe d’Angers pimpante, qui avait marqué deux buts, le premier par Fulgini qui avait exploité un mauvais renvoi de Kamara et un départ en dribble inapproprié de Gerson, le second sur un tir de Bentaleb détourné par Kamara. Mais dès que Milik a réduit le score, on a vite compris que Marseille allait être irrésistible. Quand l’OM joue offensif, l’OM marque des buts. En profitant en plus de l’immense faiblesse du gardien et d’une partie de la défense du SCO, les Olympiens ont planté cinq pions et ont, au final, fait passer une bonne soirée à leurs supporters et aux téléspectateurs. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (06/02/2022)

Si l’Olympique de Marseille est deuxième du classement à l’aube de la 23e journée de Ligue 1, il le doit en grande partie à Arek Milik. En effet le polonais a inscrit un triplé contre Angers (5-2). Après le match, Ludovic Giuly a révélé comment ce hat-trick avait pu voir le jour.

« Comme quoi il faut écouter les joueurs et leurs sensations sur le terrain » — Ludovic Giuly

« Comme quoi il faut écouter les joueurs et leurs sensations sur le terrain. C’est vrai qu’il y a un système de jeu avec un coach qui décide, mais parfois discuter avec son entraineur pour dire qu’il avait besoin de quelqu’un à côté de lui, ça peut aider. Et lors de ce match contre Angers, il a eu raison. Quand tu as trois joueurs offensifs, ça change tout. Ils ont eu des occasions et des espaces. Milik prend la profondeur et sait bien se déplacer » Ludovic Giuly – Source : Amazon Prime (05/02/2022)