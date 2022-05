OM: Ce joueur ne veut pas faire de calculs dans le sprint final !

Hier, l’Olympique de Marseille a remporté une victoire primordiale à Lorient (0-3) pour conserver sa deuxième place. À deux journées de la fin et avec 3 points d’avance sur Monaco et 6 sur Rennes qui joue son match en retard mercredi soir, il suffit à l’OM de prendre 4 points sur les deux derniers matchs. Mais Valentin Rongier, ne veut pas faire de calculs et souhaite remporter ces deux finales.

Une victoire qui fait du bien aux têtes. Après la défaite dimanche dernier contre l’OL (0-3) et l’élimination en coupe européenne contre le Feyenoord, l’Olympique de Marseille a su se relever et se remobiliser pour s’imposer à Lorient (0-3) pour le compte de la 36ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Les hommes de Sampaoli reprennent ainsi leur deuxième place après que Monaco soit passé devant à la suite de leur victoire à Lille vendredi soir (1-2). À deux journées de la fin, l’OM compte 3 points d’avance sur les monégasques et temporairement 6 sur Rennes qui joue son match en retard contre Nantes, mercredi soir.

Rongier rassuré par le collectif !

Après une semaine dernière difficile, il était important pour les marseillais de se relancer en vue du sprint final pour le podium. D’autant plus que le prochain match des olympiens sera à Rennes dans une partie qui aura des allures de finale. Si l’OM devra sans doute composer sans de nombreux joueurs blessés, Valentin Rongier s’est voulu rassurant en conférence d’après-match et a mis en avant la force collective de ce groupe :

« Le foot permet de jouer tous les trois, quatre jours et offre donc la possibilité de se rattraper pour oublier le match précédent. C’est ce qu’on a fait à Lorient, avec une belle victoire acquise avec la manière. On savait que l’on n’avait pas trop le droit à l’erreur. On fait une très belle saison, mais on sait que l’on peut perdre beaucoup d’ici la fin du championnat. On ne le veut pas, on mérite. On va tout faire pour atteindre cet objectif. La réaction collective m’a rassuré. Quand il y a du turnover, ça répond présent. C’est un très bon signe pour les deux derniers matches. » Valentin Rongier – Source: Conférence d’après-match (08/05/2022) Quatre points suffisent, mais on n’est pas en train de faire des calculs – Rongier

Après Rennes, les marseillais recevront Strasbourg toujours en lutte pour se qualifier en Europa League, dans ke dernier match de la saison au Vélodrome. 2 matchs difficiles à venir pour les olympiens où ils pourraient se contenter de prendre 4 points sur 6 possible pour s’assurer la deuxième place. Cependant, pour Valentin Rongier, ce type de calcul ne doit pas traverser la tête des phocéens qui doivent garder la mentalité de gagner ces deux matchs quoi qu’il arrive :

« Deux victoires. On sait que derrière nous, les équipes ne vont pas lâcher. Il nous reste deux finales, on va tout donner pour prendre les six points. Quatre points suffisent, mais on n'est pas en train de faire des calculs. On a notre destin en main, à nous de faire le taf, y compris à Rennes, même si ce sera difficile. J'espère que Nantes va battre Rennes pour fêter la victoire en coupe de France devant ses supporters, dans un stade plein. Je leur fais confiance. Valentin Rongier – Source: Conférence de presse d'après-match (08/05/2022)