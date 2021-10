OM: Ce joueur parisien a apprécié l’ambiance du Vélodrome

Lorsque le stade Vélodrome résonne de cette manière, il est difficilement comparable avec le reste des enceintes européennes. Keylor Navas, gardien du PSG, a même loué l’ambiance de la maison des Marseillais…

L’enceinte de l’Olympique de Marseille était bouillante ce dimanche soir pour accueillir les joueurs du PSG, avec deux tifos magnifiques dont un en 3D en virage sud.

Un spectacle qui a plu à Keylor Navas:

L’ambiance était très bonne– Navas

« L’ambiance était très bonne ! Pour tout le monde, c’est une joie d’être dans un stade où il y a du public. Avec ce que l’on a vécu ces derniers temps, le football avec des supporters c’est autre chose et on voit clairement la différence. » Keylor Navas— Source: Zone mixte (24/10/21)

Les joueurs et le coach de l’OM ont apprécié

Les joueurs marseillais ont apprécié le spectacle en tribune :

« La plupart du temps, ils ont eu le contrôle du match. On a plutôt bien défendu. On a eu quelques occasions. Et à la fin on a eu des occasions, on aurait pu gagner. Mon but annulé ? La VAR a dit qu’il y avait hors-jeu, il faut l’accepter. C’était fou pendant tout le match. J’ai joué dans beaucoup de stade mais ici c’est incroyable. Je suis très heureux de jouer devant ces supporters » Arek Milik— Source: Zone mixte (24/10/21)

« Les supporters de l’OM sont incroyables. C’est le meilleur public de France pour moi. Quand j’ai eu l’occasion de venir ici, sincèrement je suis venu pour le public marseillais. Je connaissais la chaleur du Vélodrome et la fête du football qu’il génère. C’est pour ça que j’ai préféré venir ici. » Jorge Sampaoli – Source: Conférence de presse (24/10/2021)